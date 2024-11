Jaguar doit se réinventer, et vite

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Jaguar ne vend plus rien en ce moment, à part les voitures déjà produites, sur parc. Pour faire patienter les fans de la marque, Jaguar publie trois photos officielles de sa prochaine voiture. 4 portes, entièrement électrique, elle reste encore lourdement camouflée avec des formes sous le camouflage pour tromper l'ennemi.

Selon Jaguar, ce sera le renouveau des GT anglaises. Mais il est bien difficile d'avoir une idée du style et du profil. On en saura sans doute un peu plus en décembre, avec la présentation d'un concept à la Miami Art Week en Floride aux USA. Le modèle présenté continue de son côté les tests de roulage.

De profil, le capot semble exagérément long pour un véhicule électrique. Jaguar a visiblement voulu conserver un style de l'époque thermique. En revanche, la grille à l'avant est un faux. Le trou dedans et l'absence réelle de grille le montrent. Tout se passera en bas du bouclier avant comme souvent avec les VE. Comment Jaguar va réinventer la fameuse grille de calandre qui était l'une des marques de son style ?

Alors, style néo-rétro ou révolution de style et de technologie ? Faites vos jeux ! La nouvelle gamme électrique Jaguar sera basée sur une architecture spécifiquement électrique appelée JEA (Jaguar Electric Architecture). Les véhicules seront produits encore à Solihull au Royaume-Uni.

Notre avis, par leblogauto.com

Jaguar est à la croisée des chemins. La marque a décidé de basculer intégralement vers le tout électrique, oblitérant d'un trait de plume toute son histoire de motoriste thermique. Est-ce que le style et les finitions suffiront à faire oublier les V12, V8 et consorts ? Tata devra faire un effort par rapport aux dernières productions Jaguar.

Surtout, ce "move" est risqué avec des marchés automobiles électriques qui patinent voire, reculent niveau ventes.