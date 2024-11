Cette Nissan N7 électrique n'est pas pour nous, et heureusement !

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Dongfeng Nissan est une coentreprise (alias jointventure JV) entre les deux constructeurs. Créée pour produire et vendre des véhicules électriques en Chine, elle est techniquement pilotée par Dongfeng visiblement. Ici, au salon de Guangzhou, Nissan, enfin Dongfeng Nissan, dévoile la N7, premier véhicule de cette JV.

Pour le moment, Nissan est avare en détails et promet qu'on en saura plus avant la commercialisation durant le premier semestre 2025. C'est un véhicule basé sur la plateforme modulaire électrique créée par Dongfeng Nissan. Quand on regarde les cotes de la voiture, on se doute, même si ce n'est pas précisé qu'il s'agit donc de l'ePI007. La N7 EV mesure 4,930 mm de long pour 1,895 mm de large et 1,487 mm de haut. L'empattement est de 2,915 mm.

Techniquement, Nissan parle d'un véhicule tout électrique. La ePI 007 est elle aussi toute électrique, mais elle possède un prolongateur d'autonomie dans sa version avec une batterie de 28,4 kWh. Ici, nulle mention de cela. Juste d'un BEV qui aura donc sans doute les versions "grande capacité" des batteries de la Dongfeng.

Pour le reste, le véhicule est équipé d'un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 8295P pour son système connecté et d'infodivertissement. Elle devrait être équipé du système d'autonomisation de la conduite de Momenta.