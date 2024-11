Les radars avec IA arrivent enfin, mais ne vont pas assez loin

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Après des mois de tests, il semble que ces "super radars" soient prêts à être déployés. Plusieurs centaines de ces radars pourraient rapidement être déployés. En plus, ils reprennent le matériel existant (les tourelles) et ajoutent de l'IA au bout de la caméra. Les premiers pourraient arriver courant 2025.

Concrètement, ces "radars" sont en fait des caméras ultra précises qui filment en permanence. Le radar n'est là que pour mesurer la vitesse et laisse le soin à la partie caméra de prendre plein de clichés (souvent 3, un sous exposé, un exposé normalement et un sur exposé) pour avoir de bonnes chances de pouvoir verbaliser (et encore il y a beaucoup de déchets).

Ces radars avec IA pourront détecter trois comportements dangereux tel que la conduite sans ceinture de sécurité, l'usage du téléphone tenu en main, ou encore le non respect des distances de sécurité. Sur ce dernier point, des réserves sont émises. Mais qui irait critiquer le fait de contrôler les deux premiers ? Chaque année, 20% des tués en automobile n'ont pas la ceinture...et du côté des blessés graves, c'est du même ordre.

Les caméras filment un large pan de route et peuvent suivre plusieurs véhicules. Ces caméra font déjà des merveilles sur les feux rouges de grands carrefours à l'étranger, ou les grandes voies routières. Il n'est pas indiqué combien, sur les 4000 radars fixes environ que compte l'Hexagone, seront équipés de la partie intelligence artificielle, mais cela serait de plusieurs centaines. Ces radars ne sont pas une nouveauté en fait. Les radars tourelles sont en théorie capables de faire tout cela depuis leur début ou presque. Mais le législateur jusqu'à présent n'autorisait que la mesure de vitesse.

Les automobilistes bien mal défendus

Evidemment, "40 millions d'automobilistes" n'aime pas et monte au créneau, dénonçant "le recours à outrance au système de verbalisation automatique et prône le retour des forces de l’ordre sur la route". On ne voit pas trop en quoi c'est un souci et que les deux sont compatibles. D'ailleurs, il y a des millions de contrôles physiques chaque année, entre 7 et 10 millions selon les années.

Selon l'association, "Ces nouveaux radars n’ont pas d’enjeux véritables de sécurité routière, ils ne soutiennent que des intérêts financiers plus importants". Ok Bobby, porter sa ceinture n'est donc pas directement lié à plus de morts et de blessés sur la route ? Utiliser son téléphone tenu en main non plus ? La défense des automobilistes mérite mieux que cette association.

La seule question valable que pose l'association est celle de la distance de sécurité, et encore. Si un automobiliste se fait doubler et qu'en passant devant le radar il se fait verbaliser pour la distance de sécurité, comment cela se passe ? Et bien, chère association, le radar en question ne fait pas qu'une photo en théorie mais une vidéo (c'est fini l'appareil de grand-papa). On a donc potentiellement ce qu'il se passe avant et justement l'IA est là pour détecter le dépassement. Un faux problème sans doute.

Traquer les défauts d'assurance, c'est pour quand ?

D'ailleurs, au final, ces radars "intelligents" ne vont pas assez loin. En effet, il serait simple que le législateur les dote de pouvoirs encore plus intéressants pour tout le monde. Chaque voiture qui passe pourrait être croisée avec le fichier des véhicules assurés, mais aussi celui des fichiers volés et/ou recherchés. Actuellement, il faut qu'il y ait une infraction préalable à la vitesse pour que la plaque soit croisée avec le fichier des assurés automobile. Aberrant !

Cela permettrait de réduire drastiquement la pratique de la conduite sans assurance, et les vols. Les LAPI (véhicules avec caméras qui lisent les plaques pour les stationnements payants) pourraient être mis aussi à contribution. Au Royaume-Uni c'est déjà le cas et cela permet de retrouver des véhicules volés, des personnes recherchées, etc. Vous ne voudriez pas que l'on retrouve votre voiture volée ou que l'on empêche un conducteur sans assurance de nuire ?

Avec un peu plus de 4000 radars fixes automatiques, le maillage est finalement assez faible. La France comporte 1,2 million de kilomètres de routes et voies communales. Cela donne en moyenne 1 radar pour 300 km.