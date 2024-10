W2RC : Dacia signe un premier doublé avec Al Attiyah et Loeb

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Le rallye du Maroc, c'est 5 jours de compétition. C'est une mise en jambe pour le Dakar 2025. Pour roder les équipages et les prototypes, quoi de mieux que ce rallye de fin de saison ? Surtout, pour Al Attiyah, il y avait une dernière chose à accomplir : décrocher le titre pilote.

Nasser Al-Attiyah a mené ce rallye-raid depuis le début et durant les 5 spéciales. Avec son copilote Edouard Boulanger, il a remporté le rallye, sécurisant son titre pilote 2024, son troisième en carrière. Boulanger de son côté devient champion des copilotes. Cette saison a été particulière pour les deux puisqu'Al Attiyah a changé de monture en cours de saison, mais aussi de copilote après le Dakar. Matthieu Baumel n'est plus dans le baquet de droite. Boulanger aussi a changé de voiture mais aussi de pilote.

Sur la dernière spéciale, on a assisté à une remontée spectaculaire de Sébastien Loeb et Fabian Lurquin. De la 4e place, ils remontent second et complètent le doublé pour Dacia. Sacré début pour le Sandrider. Le troisième Sandrider, celui de Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno, termine 79e après avoir eu des ennuis plus tôt dans le rallye.

Trois spéciales sur cinq remportées et un doublé au classement final, le Dacia Sandrider débute fort sa carrière. Désormais c'est direction l'Arabie Saoudite du 3 au 17 janvier 2025.