Retour en images sur le rallycross de Lohéac 2024

La grand-messe du rallycross en France a eu lieu fin août, début septembre comme à son habitude. Si ce n'est plus une manche du rallycross mondial (qui est moribond on le rappelle), l'épreuve de Lohéac déplace toujours les foules. Au programme du weekend, il y avait 28 supercars, 30 super 1600, 30 division 3, 25 division 4, 14 junior FFSA et 20 féminines FFSA, excusez du peu. Quand en mondial on peine à aligner 10 voitures. En supercar, il y avait du beau monde comme Johan Kristoffersson, épouvantail du WRX, Niclas Grönholm, Davy Jeanney, Rytköne, Steven Bossard ou les frères Paillers évidemment (un RX France sans les Pailler n'est pas un RX réussi). En Super 1600, le régional de l'étape, Tom Le Jossec (fils de Yann, patron de l'école Pégase) avait les faveurs du public. Nickola nous ramène de Lohéac une sélection de ses photos. On y trouve des photos d'action en piste, avec la fameuse bosse dans le tour joker, mais aussi des photos d'ambiance. Le rallycross est toujours une épreuve très populaire car les pilotes restent accessibles ainsi que les paddocks. Beaucoup des pilotes viennent en famille et cela reste très bon enfant.

La Xantia Turbo 4x4 de Jean-Luc Pailler était de la fête

En plus, et malgré la pluie qui tombait dru, on a eu droit à de vieilles gloires comme une 205, ou la mythique Xantia Turbo 4x4 de Jean-Luc Pailler (le papa). La Xantia a été créée il y a un peu plus de 30 ans, avec l'aide de Citroën Sport. Avec ses 600 chevaux (non officiels...) et ses quatre roues motrices, elle envoie encore du steak la mamie aux chevrons. A l'applaudimètre, les voitures pétaradantes ont claqué des scores. Pas de Dziiiii ici !

Au final, le pape de la discipline, Kristoffersson, a imposé sa Polo de très loin. Quasiment intouchable sur le weekend, il a tout de même été battu en manche qualificative par Dorian Boccolacci que l'on croisait sur le Trophée Andros entre autre. Au classement final, Kristoffesson devance Delaunay et Bossard. Jeanney manque le podium alors qu'il était en lice pour la 2de place. En Super 1600, Julien Meunier l'emporte en finale et au général devant Tom Le Jossec et Etienne Jouneau.

Au championnat, Steven Bossard conserve la tête confortablement devant Jonathan Pailler qui lui concède 1 point à Lohéac. Pailler a 28 points de retard. Samuel Peu décroche en perdant 18 et 17 points sur les leaders. Surtout, il voit Rutkönen revenir à 4 petits points. Il reste trois manches sur ce championnat rallycross France et mathématiquement tout reste jouable.

Pour ceux qui l'auraient raté, il y a aussi la sélection de photos du rallycross de Kerlabo 2024.

Pour résumer Le rallycross de Lohéac (35) a beau ne plus faire partir du championnat du monde WRX, il n'en reste pas moins un événement incontournable des fans de rallycross et de tonnerre mécanique. En un weekend, on peut voir des dizaines de courses, intenses, de coups de roue et de moteurs thermiques vrombissant.



Une furia mécanique que nous conte Nickola au travers de sa série de clichés photographiques.

Thibaut Emme

