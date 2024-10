Michael Andretti quitte la présidence du groupe familial

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Le fils du grand Mario, ancien champion CART et brièvement vu en F1 en 1993 avec McLaren, passera le relais à Dan Towriss qui gèrera une structure toujours engagée en IndyCar, mais également en Formule E, en Supercars mais également impliquée en IMSA, en étant associée cette année avec Wayne Taylor Racing. La structure exploite actuellement deux Acura GTP. WTRAndretti exploite également une Lamborghini Huracan GT3 EVO2 dans la catégorie GTD et organise le championnat Lamborghini Super Trofeo North America.

Passage de relais

"Je suis né compétiteur", rappelle-t-il. "Dès mon plus jeune âge, je n'ai rien connu d'autre que la vitesse. Être un 'fils de', même si j'en suis fier, a placé la barre très haut, et une fois que j'ai appuyé sur l'accélérateur, je n'ai jamais regardé derrière moi. Je n'ai reculé devant rien pour réussir. J'ai piloté par passion et amour du sport, mais j'ai gagné par peur de perdre. Le rêve de gosse de mon père est devenu ma destinée et ensemble, nous avons bâti un héritage et une entreprise familiale."

« Au cours des deux dernières décennies, notre équipe a connu les plus hauts sommets et les plus bas sommets », a écrit Andretti dans une lettre ouverte publiée sur le site Web de l'équipe. « Nous avons grandi à un niveau mondial qui, je crois, est encore intact dans le sport automobile et nous avons vu certains des meilleurs talents de la course porter fièrement le badge Andretti. Beaucoup de mes meilleurs souvenirs ont été vécus à la tête de cette organisation, et je suis très fier de ce que nous avons construit. Mais des décennies de course à fond ne se font pas sans sacrifice et, après beaucoup de réflexion au cours des derniers mois, j'ai pris la décision de prendre du recul. J'ai eu un rôle opérationnel au quotidien avant même de sortir de la voiture de course, et il est maintenant temps de passer le relais à mon partenaire et ami, Dan Towriss.

« Mais je ne pars pas – je servirai de conseiller à l’équipe et serai disponible pour aider partout où je le pourrai. Même si vous me verrez moins souvent sur les pistes de course, sachez que ma passion pour le sport et mon soutien à notre équipe et à ses membres resteront inébranlables. »

La F1, une chimère ?

Il est certain que Michael Andretti a dû bien s'épuiser depuis 3 ans à décrocher une place en Formule 1. Le projet F1 n’est cependant pas mort, même si Andretti a essuyé un cinglant refus de la part de Liberty Media en début d’année, en dépit d’une candidature validée par la FIA, d’une usine implantée en Angleterre et d’un partenariat solide avec Cadillac. Néanmoins, les tensions ont été vives ces dernières années entre le clan Andretti, la FOM et les autres écuries du plateau. Ce changement peut-il insuffler une nouvelle dynamique ? De son côté, la justice américaine a ouvert une enquête sur une éventuelle entrave à la concurrence dans cette affaire...

En septembre, un mouvement surprenant avait également eu lieu, avec la présence de Zack Brown, le pdg de McLaren Racing, au conseil d’administration de la nouvelle entité Andretti Acquisition Corp, une société d’investissement déstinée à procéder à des acquisitions d'autres sociétés. Depuis, Brown s’est retiré de la présidence du CA de cette entité, mais cela a bien entendu suscité de nombreuses spéculations.