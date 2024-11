Kristoffersson champion d'un WRX qui se meurt

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

La finale de ce mini-championnat a eu lieu en Turquie. Encore un double événement pour réussir à avoir 10 courses et ne pas être trop ridicule. Sinon pour le reste, cette saison de "battle of technologies" a continué avec les mauvaises recettes des saisons précédentes. Cette année, électriques et thermiques pouvaient courir. Les courses ont retrouvé un peu de son, qui manquait cruellement l'an passé en 100% électrique.

Mais, le plateau est resté famélique. En gros, il n'y a que 8 concurrents permanents et de temps en temps deux autres qui se joignent lors d'un weekend. 10 voitures alors que le WRX en comptait 20 à 30 il y a moins de 10 ans. Ce qu'il s'est passé entre temps ? Des budgets qui ont explosé, un passage à l'électrique très mal géré avec des voitures identiques (châssis + partie électrique) et des diffusions devenues confidentielles. Cela correspond au changement de promoteur. Désormais c'est WRC Promoter qui est en charge du championnat et on est sevré d'images intéressantes gratuites (il faut un compte payant sur rally.tv à 119,99 € par an).

Les circuits mythiques du rallycross ont jeté l'éponge comme Lohéac en France, Hell en Norvège, ou Trois-Rivières au Canada par exemple. Cette saison, la Chine était au programme, et le WRX s'est rabattu sur la Turquie pour son dernier rendez-vous.

Kristoffersson est arrivé en Turquie avec 46 points d'avance sur le plus jeune des frères Hansen, Kevin. Autant dire qu'il pouvait être titré après la première des deux courses. Et c'est ce qu'il a fait en filant en finale. Dans cette finale, tout ne s'est pas bien passé puisqu'il n'a pas pris son tour joker et est donc déclassé en 6e place au lieu de la 3e. Mais c'est suffisant pour être irrattrapable au championnat. C'est son 7e titre mondial en 8 saisons. Il rejoint des légendes du sport auto qui ont aussi 7 titres mondiaux.

Le WRX va devoir se réinventer très très rapidement sous peine de mourir comme le WTCC avant lui. Quand un championnat n'est plus diffusé publiquement autrement que via une plateforme propriétaire très chère, il meurt. Avec des voitures trop onéreuses à opérer et posséder, les concurrents qui faisaient le gros du plateau ont déserté pour l'ERX (championnat d'Europe). Pour les fans, il reste le championnat de France de Rallycross qui roule encore "à l'ancienne".

Championnat FIA WRX 2024 classement pilotes

Dans la dernière épreuve, ce dimanche 10 novembre 2024, Rytkönnen l'emporte devant Kristoffersson et Timmy Hansen. Veiby n'a pas réussi à combler son retard sur Kevin Hansen et termine 3e du championnat, derrière Kevin Hansen.

POS DRIVER POINTS 1 Johan KRISTOFFERSSON 240 2 Kevin HANSEN 197 3 Ole Christian VEIBY 190 4 Timmy HANSEN 181 5 Niclas GRÖNHOLM 177 6 Klara ANDERSSON 145 7 René MÜNNICH 76 8 Anthony PELFRENE 71 9 Juha RYTKÖNEN 36 10 Gustav BERGSTRÖM 33 11 Janko WIESZT 28 12 Patrick O'DONOVAN 27 13 Steven BOSSARD 16 14 Sondre EVJEN 15

Au championnat par équipe, Kristoffersson Motorsport l'emporte de loin face à Hansen World RX Team et Construction Equipment Dealer Team.