Gabriel Bortoleto champion de F2 2024

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Avant cette "feature race" (course principale), il n'y avait que 4,5 points d'écart entre Bortoleto et Hadjar, avantage au pensionnaire de l'écurie Invicta Racing. Malheureusement pour Hadjar, le moteur Mécachrome, pourtant pourvu d'un anti-callage a calé ! Ce n'est pas la première fois que Hadjar est trahi par la mécanique et certains trouvent suspiectes certaines différences de vitesse entre les voitures. Mais les moteurs sont tirés au sort en début de saison normalement.

Toujours est-il que ce calage lui a fait prendre un retard considérable puisqu'il a fallu le ramener fissa dans le stand pour redémarrer la voiture. Avec plus d'un tour de retard, le championnat s'envolait, sauf énorme retournement de situation comme une voiture de sécurité; Mais celle-ci n'est jamais venue.

Les tactiques différentes ont permis d'avoir de nombreux changement de leader (en F2 il faut passer obligatoirement les deux composés pneumatiques). On a longtemps pensé voir Victor Martins sur le podium, mais en fin de course, ses pneus n'en pouvaient plus. Il s'est fait passer par Bortoleto, puis par Vershoor. Bortoleto aurait sans doute pu aller chercher Joshua Duerksen, en tête de la course, mais il lui a manqué quelques tours.

Sur cette course, Joshua Duerksen l'emporte. Mais c'est bien Bortoleto qui est couronné Champion de Formule 2 2024. Il devance Isack Hadjar, Paul Aron, Zane Maloney et Jak Crawford. Kimi Antonelli, le futur titulaire de Mercedes F1 en 2025, n'a pu défendre ses chances d'accrocher le top 5 final car il était souffrant.

Une promotion qui est l'avenir de la Formule 1

Pour Isack Hadjar, c'est une déception. Le Français avait pour mission de remporter la F2 pour passer en F1. Mais, Helmut Marko ne s'embarrasse pas de telles considérations. S'il veut lui donner le baquet de Lawson, il s'arrangera pour que Lawson récupère celui de Sergio Perez, en dessous de tout cette saison en F1. En tout cas, on l'espère fortement pour le Parisien. S'il arrive en F1 en 2025, on retrouverait 3 Français titulaires.

Toutefois, Red Bull pourrait le faire patienter une saison, en l'envoyant en Super Formula au Japon par exemple, comme Gasly avant lui. Cela laisserait le temps à Tsunoda de faire une dernière saison avant de suivre Honda chez Aston Martin ?

Cette promotion de Formule 2 va se retrouver en force en F1 l'an prochain. Bortoleto chez Sauber, Bearman chez Haas (protégé par Ferrari), Antonelli chez Mercedes, et Colapinto (oui on oublie déjà qu'il était en F2 cette année) qui a suscité les désirs de plusieurs écuries. Et, donc, peut-être Hadjar.