FE : Formidable remontée d'Evans à Sao Paulo

Donc, ce weekend, la FE a lancé la saison 2024-2025 au Brésil, dans les rues de Sao Paulo (et non au circuit d'Interlagos NDLA). Lors des qualifications, Pascal Wehrlein, champion du monde en titre, a placé sa Porsche en pole position juste devant Oliver Rowland de Nissan. Jake Dennis et Günther (passé chez DS Penske) étaient sur la deuxième ligne, Da Costa, Nato, Mortara et Vergne complétaient le top 8.

La grosse cata était pour Jaguar, enfin, surtout pour Mitch Evans, bon dernier suite à un problème sur le système de freinage. Arrêté en piste, il a provoqué un drapeau rouge pendant les groupes qualification.

Toutefois, cela n'a pas empêché Evans de faire une remontée spectaculaire pour l'emporter. Rapidement après le départ, Hugues et Müller se sont accrochés. Mais, c'est surtout un drapeau rouge causé par la panne de Jake Dennis et son Andretti qui ont rebattu les cartes. Le deuxième départ s'est encore fait de l'arrêt, ce qui provoque toujours des tensions (tensions...formule électrique...blague).

A 7 tours de la fin, Evans n'était que 9e. Cependant, Evans et Jaguar savent gérer leur énergie et la remontée folle a débuté avec plus de batterie restante que les concurrents. En 4 tours il était 3e, avec une pénalité possible pour le leader, Rowland. Ce sera un "drive through" pour le pilote Nissan pour avoir utilisé trop de puissance. De quoi laisser les Jaguar aux deux premières places. Franchement après les qualifications c'était inespéré.

Evans a aussi su jouer avec les modes attaque. Il passe en tête alors que la Direction de course ajoutait 4 tours supplémentaires. C'est à ce moment que Wehrlein, Cassidy et Günther ont décidé de (ne pas) passer à trois de front dans un virage serré. Cela laissera Günther sur le carreau. Mais au virage suivant, Cassidi envoie Wehrlein dans le mur, puis "sur le toit" (enfin sur l'arceau). Nouveau drapeau rouge, et nouveau départ, avec encore des tours ajoutés. Mais un départ lancé cette fois.

Da Costa a bien tenté tout ce qu'il a pu pour passer Evans. Mais le pilote Jaguar s'est imposé avec 0% de batterie (niveau logiciel et non physique) au passage de la ligne. 16 pilotes ont terminé la course sur 22 mais 15 sont classés, David Beckmann étant reparti pour engranger des kilomètres avec la KIRO. Wehrlein repart avec une belle frayeur et les trois points de la pole. Da Costa signe le meilleur tour en course.

Prochain ePrix à Mexico (sur le circuit Hermanos Rodiguez) le 11 janvier 2025.