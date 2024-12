Abbi Pulling championne de la F1 Academy

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

La saison d'Abbi Pulling a été largement plus régulière que cette de Dorian Pin. Pourtant, Prema (l'équipe de Pin) est en tête du championnat devant Rodin (l'équipe de Pulling). Pulling n'a pas faire "pire" qu'une troisième place cette saison ! Elle a été impressionnante et quand Pin gagnait, elle restait au contact, perdant le moins de points possibles.

Résultat, en arrivant au Qatar sur le circuit de Losail, l'espoir était mince pour Doriane Pin. Pour autant, la Française n'a pas abdiqué et a signé la pole position de la course 1 avant de la remporter devant, l'inévitable Abbi Pulling. Puis la "pocket rocket" a aussi signé la pole de la deuxième course. Hélas, la deuxième course n'a pas eu lieu. Le rail était endommagé et pour que le Grand Prix de F1 puisse avoir lieu, il a fallu annuler la F1 Academy.

Il reste un rendez-vous la semaine prochaine, avec deux courses en théorie. Mais, avec 83 points d'avance sur Pin, Pulling est mathématiquement titrée. Bravo à la championne 2024. Quant à Pin, comme on l'a dit, sa saison fut un peu trop en dent de scie. On se souviendra surtout de sa magnifique victoire à Jeddah en course 2, ruinée par une communication défaillante avec son muret et un tour de trop fait à fond qui lui a valu une pénalité et une 9e place. Cela n'aurait pas changé la face du championnat pour autant.

Quel avenir pour Pulling et Pin ?

La saison de Pulling est hallucinante. En 11 courses, elle a signé 7 pole positions, et donc 7 victoires mais aussi 5 meilleurs tours en course (4 pour Pin). Protégée d'Alpine, Abbi Pulling va-t-elle pouvoir avancer dans les séries de monoplaces ? Rien n'est moins sûr. La F1 Academy, 100% féminine utilise des Formule 4. On pourrait s'attendre à la retrouver en F3 l'an prochain. Mais, en parallèle de la F1 Academy, Pulling court en F4 Britannique. Elle a remporté une course mais n'est que 7e du championnat, très loin du vainqueur 2024, Deagen Fairclough.

Du coté de Doriane Pin, c'était la F4 des Emirats Arabes Unis. Une victoire, une pole, mais une 10e place finale. En FRECA (Formule Régionale Européenne Championship by Alpine), elle n'a jamais été dans le rythme pour viser un top 10. Mais Pin s'est aussi dirigé depuis quelques saisons vers l'endurance. Elle aura sans doute plus de possibilités en endurance mais va jouer crânement sa chance en monoplace tant qu'elle trouve un baquet. Avec Pulling, on a deux sacrées pilotes à évaluer plus avant.

Pour autant, on reste un peu dubitatif sur le niveau global de la F1 Academy. Outre Pulling et Pin, on peut noter la saison de Maya Weug. Derrière c'est peu brouillon. Le pire étant sans doute celles qui ont fait la 1e saison et cette année ne sont pas aux avant-postes comme Hamda Al Qubaisi, 3e en 2023 et seulement 6e pour le moment ou Nerea Marti, 4e, qui n'a signé que 3 podiums contre 5 podiums et 1 victoire l'an passé.

2e l'an passé, Léna Bühler est passée en FRECA une partie de la saison sans briller. La championne 2023, Marta Lopez, elle aussi est passée en FRECA et n'est que 28e de sa première saison, avec une 14e place en meilleur résultat.