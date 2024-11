Zimbabwe, Zambie  : important potentiel en lithium et minéraux critiques

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Le Zimbabwe : nouvel eldorado pour lithium et terres rares

"Nous n’avons pas encore exploré entièrement le Zimbabwe pour le lithium. Un seul projet - l'usine de lithium de Bikita - produit 300 000 tonnes de lithium par an. Imaginez la production si nous explorions tout le pays", a déclaré Gono.

Il a ajouté que le Zimbabwe envisage une exploration approfondie des terres rares, citant les investissements dans la valorisation des ressources comme la plus grande opportunité pour le pays d'Afrique australe.

"Historiquement, nous exportions des matières premières, passant à côté des bénéfices potentiels. Avec la jeunesse de la main-d'œuvre africaine, nous avons désormais l’opportunité de générer des revenus et de créer des emplois grâce au développement des compétences et à la transformation locale", a-t-il précisé.

La Zambie entend tirer parti de ses ressources en lithium et terres rares

Sokwani William Chilembo, PDG de la Chambre des Mines de Zambie, a souligné que les incohérences politiques avaient auparavant freiné la croissance minière en Zambie. Toutefois, les réformes politiques récentes depuis 2021 ont créé un climat d’investissement plus favorable.

"La priorité pour le gouvernement et le secteur privé est la croissance. Nous avons maintenant des canaux de communication ouverts qui équilibrent les intérêts des deux parties. Nos efforts collaboratifs se concentrent également sur la résolution des pénuries d'énergie observées au cours des deux dernières années", a déclaré Chilembo.

La Zambie entend tirer parti de ses ressources en lithium, graphite et terres rares, tout en développant son industrie du cuivre, selon Chilembo.

Défis logistiques

Benjamin Mchwampaka, secrétaire exécutif de la Chambre des Mines de Tanzanie, a mis en avant les efforts du gouvernement pour soutenir les petits exploitants miniers, notamment dans le secteur du graphite. "Avec 7 millions de petits exploitants miniers, leur rôle est crucial. Notre Loi minière mise à jour comprend des clauses spécifiquement destinées à renforcer ce groupe de mineurs", a expliqué Mchwampaka.

Pour rappel, le graphite constitue un des cinq plus importants matériaux permettant la production de véhicules électriques, avec le lithium, le cobalt, le manganèse et le nickel. Il faut environ 11 kilos de graphite pour un véhicule hybride, et 55 kilos pour un véhicule 100 % électrique doté d'une batterie lithium-ion.

Nomsa Mbere, associée chez Webber Wentzel, a abordé la nécessité de collaboration entre les entités minières publiques et privées pour surmonter les défis logistiques du sud de l’Afrique en matière de minéraux critiques.

"Aucune entreprise minière seule ne peut financer un réseau de transport régional. Des efforts coopératifs peuvent réduire les coûts de transport et améliorer la monétisation des ressources", a affirmé Mbere.

Elle a également souligné l'importance des partenariats pour établir des installations de transformation régionales ou locales, où les acteurs établis peuvent soutenir les sociétés minières émergentes.

Sources : APO