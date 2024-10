Volkswagen veut fermer au moins 3 usines en Allemagne

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

"Aucune usine n'est sûre"

Selon son comité d'entreprise, Volkswagen souhaite fermer plusieurs de ses dix usines en Allemagne et supprimer des dizaines de milliers d'emplois.

"Le directoire souhaite fermer au moins trois usines VW en Allemagne. Il affirme que cela n'est pas possible sans une telle réduction", a déclaré Daniela Cavallo, présidente du comité d'entreprise du groupe lors d'une manifestation d'information pour le personnel de Wolfsburg.

Tous les autres sites devraient également réduire la voilure. L'entreprise a désormais informé les employés de ces plans, a déclaré Daniela Cavallo.

"Toutes les usines allemandes de VW sont touchées par ces plans. Aucun n'est en sécurité", a-t-elle poursuivi.

Osnabruck particulièrement menacé

Le groupe VW emploie environ 120 000 personnes en Allemagne, dont environ la moitié sont à Wolfsburg. La marque VW exploite un total de dix sites en Allemagne, dont six en Basse-Saxe, trois en Saxe et un en Hesse.

D'après le comité d'entreprise, l'usine d'Osnabruck est particulièrement vulnérable. Des commandes pour les modèles de voitures de sport telles que le 718 Cayman et Boxster y sont actuellement en cours de fabrication, en complément des capacités de production de la principale usine de Porsche à Stuttgart zuffenhausen. Ces modèles et le véhicule VW T-Roc Cabrio y seront assemblés jusqu'au printemps 2026 - à partir de là, l'usine d'Osnabruck n'a plus d'ordres.

Licenciements pour raison économiques et réductions conditionnelles

"De plus, le conseil d'administration envisage des licenciements pour des raisons économiques », a déclaré Daniela Cavallo. Des départements entiers devraient être fermés ou délocalisés à l'étranger. Elle a averti de ne pas considérer ces annonces comme un simple coup de sabre dans le cadre des négociations sur les droits de douane. « Des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu" a-t-elle poursuivi.

Selon les informations, la direction de l'entreprise a récemment présenté ses plans au comité d'entreprise global, indépendamment des négociations tarifaires » a-t-elle précisé.

Cavallo a par ailleurs menacé de briser les discussions a accusé la direction de VW « d’affamer » les sites allemands. "Le conseil d'administration s'oppose à nous", a-t-elle déclaré. Non seulement il a résilié les contrats, mais tout ce que la culture représente Volkswagen. "Et il joue massivement avec le risque que tout s'aggrave ici bientôt » a-t-elle déclaré.

Volkswagen défend ses plans d’austérité

Volkswagen a lui-même défendu à nouveau ses plans d'austérité. "Le fait est que la situation est grave et la responsabilité des partenaires de négociation est énorme", a déclaré le directeur du personnel, Gunnar Kilian. Ajoutant : « sans mesures globales pour retrouver la compétitivité, nous ne pourrons pas nous permettre d'investir de manière significative à l'avenir."

Kilian n'a pas fourni d'informations concrètes sur les plans mentionnés concernant la fermeture des sites, les réductions de salaires et les suppressions d'emplois. "Nous nous en tenons au principe convenu avec la co-détermination pour lancer la discussion sur l'avenir de Volkswagen AG d'abord en interne avec nos partenaires de négociation", a-t-il déclaré.

Réunions avec le syndicat de Wolfsburg mercredi

Mercredi, le groupe et le syndicat se réunissent à Wolfsburg pour entamer leur deuxième tour de négociations tarifaires.

Lors du premier tour en septembre dernier, Volkswagen a rejeté les demandes d'IG Metall d'une augmentation de 7 % et a plutôt insisté sur la nécessité d'économies.

Selon Cavallo, Volkswagen exige une réduction générale de 10 % par rapport à ce qui est mentionné dans la convention collective de l'entreprise et des années sans augmentation de salaire dans les deux prochaines années.

Les employés restants doivent s'attendre à des baisses de salaire pouvant atteindre 18 %, a déclaré le comité d'entreprise.

En septembre, VW a résilié la garantie d'emploi en vigueur depuis plus de 30 ans. À partir de la mi-2025, des licenciements pour raisons économiques seraient donc possibles.

Sources : Presse allemande