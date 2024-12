Volkswagen : les grèves vont s’intensifier

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Le syndicat IG Metall a déclaré que les salariés arrêteraient de travailler pendant quatre heures sur neuf sites différents à travers le pays dans le cadre de grèves dites « d'avertissement », soit deux fois plus longtemps que la première série d'actions menées sur des sites industriels début décembre.

Les débrayages sont programmés pour coïncider avec la prochaine série de négociations entre Volkswagen et les représentants des travailleurs sur les mesures de réduction des coûts que l'entreprise considère comme essentielles pour rester compétitive face à la hausse des charges et aux concurrents étrangers.

Volkswagen a déclaré jeudi que la direction et les représentants des salariés restaient en dialogue pour développer de manière collaborative des solutions viables à long terme qui équilibrent la stabilité économique et garantissent les perspectives d'emploi.

Le secteur automobile allemand et européen dans la tourmente

La crise du premier constructeur automobile européen frappe l'Allemagne à un moment d'incertitude économique et de bouleversements politiques internes, de vastes turbulences affectant parallèlement les constructeurs automobiles du pays.

Plus largement, le secteur automobile européen est en pleine tourmente, avec des milliers d'emplois en jeu chez les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs, tous souffrant d'un affaiblissement du marché sur le continent et d'une adoption des véhicules électriques plus lente que prévu.

Volkswagen défend ses positions

Début septembre, Volkswagen a annoncé l’éventuelle fermeture d'au moins deux usines en Allemagne. 20.000 emplois pourraient être supprimés dans un secteur clé pour l’économie allemande.

Le PDG du groupe Volkswagen, Oliver Blume, a défendu mercredi ses décisions comme étant nécessaires dans un environnement en évolution rapide, affirmant que la direction ne pouvait pas opérer « dans un monde imaginaire ».

"Cela frise la moquerie quand Oliver Blume se présente devant les salariés et leur souhaite un joyeux Noël, alors que dans le même temps, la direction de VW préférerait mettre des lettres de licenciement sous le sapin de Noël pour les salariés", a déclaré jeudi en retour le négociateur d'IG Metall.

Ajoutant que le syndicat allait « intensifier » ses efforts le 9 décembre et ainsi « augmenter la pression sur l'entreprise à la table des négociations ». Des milliers d'employés de VW devraient participer lundi matin à un rassemblement à Wolfsburg, où se trouve le siège de VW, peu avant le début des négociations.

Sources : Reuters