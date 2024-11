Volkswagen a réduit fortement sa participation dans Northvolt

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Volkswagen a réduit ses parts dans Northvolt tout au long de 2024

Les réductions de participation de Volkswagen ont été effectués tout au long de l'exercice financier en cours, ont indiqué les sources, sans préciser la valeur actuelle de la participation. À la fin de l'année 2023, Volkswagen avait indiqué que la valeur comptable de sa participation dans l'entreprise suédoise était de 693 millions d'euros (726 millions de dollars), en baisse de près d'un quart par rapport à l'année précédente. Cette valeur a chuté de manière significative au cours de l'année 2024, ont ajouté les sources.

Volkswagen refuse d’indiquer l’impact de la faillite de Northvolt sur le groupe

Volkswagen prévoit une marge bénéficiaire opérationnelle de 5,6 % et un flux de trésorerie net dans la division automobile de 2 milliards d'euros en 2024. Le groupe automobile a refusé de s’exprimer sur le dossier, réaffirmant qu'il ne ferait aucune déclaration sur l'impact que la demande de protection contre la faillite de Northvolt pourrait avoir sur l'entreprise.

Le Financial Times a rapporté samedi que les fonds gérés par Goldman Sachs, le deuxième plus grand actionnaire de Northvolt avec une participation de 19,2 %, comptaient amortir leur participation de 900 millions de dollars dans Northvolt à zéro d'ici la fin de l'année, citant des lettres envoyées aux investisseurs.

Northvolt dépose le bilan

Northvolt, qui était considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'Europe de faire face à la suprématie de la Chine https://www.leblogauto.com/bilan-et-finances/batteries-ve-volvo-veut-100-parts-de-northvolt-dans-leur-coentreprise-96672 en matière de batteries pour véhicules électriques, a déposé son bilan en fin de semaine dernière. L'entreprise a déclaré dans sa requête au titre du chapitre 11 déposée auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud du Texas que ses « liquidités étaient devenues désastreuses ».

La dette de Northvolt s'élève à 5,8 milliards de dollars. La protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites lui permettra de poursuivre ses activités à une échelle réduite et de payer ses employés. Le fabricant de batteries a également obtenu un prêt de 100 millions de dollars du constructeur de camions Scania, son principal client et l'un de ses actionnaires. Northvolt a déclaré que ce nouveau prêt faisait partie d'un soutien financier de 245 millions de dollars dans le cadre de la faillite. Le processus de restructuration devrait être achevé au cours du premier trimestre 2025.

Notre avis, par leblogauto.com

Si l’Europe se désengage de Northvolt, tel n’est pas le cas de la Chine. Le constructeur suédois Volvo Cars, contrôlé par le chinois Geely, a annoncé récemment son projet de rachat des parts du fabricant suédois de batteries Northvolt dans leur coentreprise Novo Energy.

Pour rappel, en juin 2021, les deux partenaires avaient annoncé la création d’une coentreprise à parts égales dans le but de construire une gigafactory pour produire des batteries pour les véhicules électriques Volvo Cars et Polestar, marque contrôlée par Geely. Et garantir ainsi ses approvisionnements.

Sources : Reuters, FT