Voestalpine  (composants automobiles) : réorganisation /fermeture en Allemagne

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Réorganisation et site sur la sellette

Voestalpine va réorganiser ses sites d'activité de composants automobiles en Allemagne, y compris via la probable fermeture de l'un des sites, pour répondre à la baisse de la demande et aux changements structurels, a déclaré vendredi le fabricant d'acier spécialisé autrichien.

Les usines de Dettingen, Schmoelln, Schwaebisch Gmuend et Boehmenkirch formeront un réseau de production commun, chaque site se concentrant sur des technologies de base sélectionnées, a déclaré Voestalpine.

« L'objectif de ces mesures est de garantir à long terme l'avenir du segment de l'approvisionnement automobile de la division Metal Forming, et avec lui environ 2 000 emplois en Allemagne », a-t-il déclaré.

Le site de Birkenfeld sur la sellette

L'activité à Birkenfeld sera interrompue en fonction de l'issue des négociations avec le comité d'entreprise et le syndicat IG Metall, ce qui affectera environ 220 salariés, a par ailleurs indiqué l'entreprise.

« Malgré les investissements et les mesures d'amélioration en cours, le ralentissement à long terme de l'environnement macroéconomique et la baisse associée des commandes de l'industrie automobile dans le segment de produits spécifique signifient qu'il n'est plus financièrement viable de poursuivre les opérations sur le site », a-t-il ajouté.

À Birkenfeld, sont fabriquées des pièces en acier et en aluminium prêtes à installer pour la production automobile. La société a généré des ventes d'environ 50 millions d'euros au cours de l'exercice 2023/24, mais selon le groupe, les résultats ont été négatifs les années précédentes.

Voestalpine a également annoncé des réductions de personnel possibles à Dettingen, dans le Bade-Wurtemberg, d'une ampleur similaire.

L'usine sera principalement destinée à produire des assemblages pour les constructeurs automobiles à l'avenir. À l'heure actuelle, des pièces métalliques et des composants de sécurité pour véhicules y sont également fabriqués. Selon Voestalpine, un tiers des 650 employés peuvent être affectés par cette mesure. La société a annoncé des discussions avec IG Metall et les comités d'entreprise sur les solutions socialement acceptables à Birkenfeld et Dettingen.