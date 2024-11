Victoire de Trump : même pas mal ! affirme BMW

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

Les droits de douane pourraient même bénéficier à BMW

Les droits de douane potentiels sur les importations sous une présidence américaine de Donald Trump pourraient même bénéficier à BMW, a déclaré mercredi le PDG du constructeur automobile allemand haut de gamme, soulignant sa forte empreinte industrielle aux États-Unis.

Oliver Zipse, qui s'est adressé aux journalistes après avoir présenté les résultats du troisième trimestre, a déclaré que BMW pourrait même être "plus avantagé" en cas de droits de douane "parce que nous avons une très, très grande empreinte aux États-Unis".

"À cet égard, nous ne devrions pas être trop inquiets de ce qui pourrait arriver", a déclaré M. Zipse, ajoutant que BMW était présent sur 30 sites dans 12 États américains.

L'usine du groupe à Spartanburg, en Caroline du Sud, produit plus de 1 500 véhicules par jour, ce qui en fait la plus grande usine de BMW dans le monde et un des principaux exportateurs vers des marchés tels que l'Allemagne, la Chine et le Royaume-Uni.

Couverture naturelle

Mieux encore, le patron de BMW, Oliver Zipse, a déclaré que la "configuration parfaite" du constructeur automobile allemand sur le marché américain fournissait une "couverture naturelle" pour d'éventuels droits de douane, que Donald Trump, candidat victorieux à l'élection présidentielle américaine a menacé de mettre en place durant sa campagne.

L'usine de Spartanburg a produit à elle seule 410 793 véhicules en 2023, dont plus de la moitié ont été exportés vers 120 pays dans le monde, ce qui laisse une grande marge de manœuvre à BMW pour vendre davantage localement si des droits de douane sont imposés sur les importations de véhicules.

Il a par ailleurs indiqué que les deux tiers des ventes de véhicules de BMW aux États-Unis étaient produits à Spartanburg, ajoutant que BMW s'engageait à investir davantage dans le site, lequel emploie plus de 11 000 employés. "Il y a une certaine couverture naturelle contre d'éventuels droits de douane", a déclaré M. Zipse.

A noter toutefois qu’au cours des neuf premiers mois de 2024, les livraisons de BMW aux États-Unis ont diminué de 2,1 % pour atteindre 271 399 véhicules.

Sources : Reuters, Zone Bourse, Boursorama