USA : réduire les règles sur les thermiques plutôt que subventionner les VE ?

GM subventionné pour convertir son usine d’assemblage

Pour rappel, en juillet dernier, l'administration du président Joe Biden a annoncé une subvention de 500 millions de dollars pour GM afin de soutenir la conversion de l'usine d'assemblage de Lansing Grand River du constructeur automobile de Detroit en une usine dédiée aux VE.

Cette subvention faisait partie des 1,7 milliard de dollars que l'administration Biden a distribués dans le cadre de sa « conversion de la chaîne d'approvisionnement » pour inciter les constructeurs automobiles à investir dans les véhicules électriques et la technologie des batteries qui les propulsent.

GM, qui assemble actuellement ses berlines de luxe Cadillac CT4 et CT5 à l'usine de Lansing, a déclaré qu'il investirait 900 millions de dollars en plus de l'aide du contribuable fédéral pour transformer l'usine d'assemblage de Lansing Grand River en une usine de véhicules électriques.

Lorsqu'on lui a demandé mardi s'il soutenait le financement fédéral pour la conversion de l'usine de Lansing aux véhicules électriques, Rogers a répondu : « Non, je ne pense pas. »

Assouplir les règles sur le thermique au lieu de subventionner les VE

Rogers a soutenu que le gouvernement fédéral devrait plutôt assouplir les contrôles de pollution qui poussent les constructeurs automobiles à construire davantage de véhicules électriques.

« La seule raison pour laquelle ils construisent cette usine et dépensent 500 millions de dollars, c'est parce que le gouvernement a exigé qu'ils respectent certaines normes, les normes de l'EPA », a déclaré Rogers après un débat à Grand Rapids avec son adversaire démocrate, Elissa Slotkin.

« Nous devons prendre une grande respiration », a-t-il ajouté. « Nous pouvons parvenir à une meilleure norme d’émissions, mais ce n’est pas possible… de la manière dont ils imposent et dépensent l’argent des contribuables pour essayer d’imposer cela aux gens. Je ne pense tout simplement pas que cela fonctionnera. Je pense que c’est un mauvais investissement. Nous devrions prendre du recul et laisser le marché régler le problème » a-t-il poursuivi.

Les républicains ont pointé du doigt les normes d’émissions d’échappement plus strictes mises en place sous l’administration Biden comme preuve que la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence, pousse les constructeurs automobiles à construire des véhicules plus écologiques.

Selon les analystes, l'avenir de l'usine GM de Lansing demeure sombre, compte-tenu des berlines thermiques qui y sont actuellement assemblées.

Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales de véhicules pour AutoForecast Solutions estime pour sa part que Lansing Grand River était une usine de niche depuis « longtemps », construisant des produits Cadillac et Chevrolet à propulsion arrière.

"Ces produits touchent à leur fin et la demande pour ces types de véhicules a diminué au cours des 20 dernières années ", a déclaré Fiorani. « Afin de maintenir ces employés en activité, ils vont devoir inventer quelque chose de nouveau, et les véhicules électriques sont les plus logiques » a-t-il ajouté.

L'usine d'assemblage Grand River de General Motors à Lansing emploie environ 650 personnes qui assemblent les berlines Cadillac CT4 et CT5.

Notre avis, par leblogauto.com

Rappelons que General Motors devra payer une amende de près de 146 millions de dollars et prendre d'autres mesures pour résoudre le problème des émissions excessives de près de 6 millions de ses véhicules circulant sur les routes des États-Unis.

Cette mesure marque une étape importante pour garantir le respect de la règle climatique la plus importante du président Joe Biden : les limites d'émissions de dioxyde de carbone pour les voitures. Elle intervient après qu'une enquête de l'EPA (l'Agence de protection de l'environnement et le ministère des Transports US) a révélé que ces véhicules émettaient en moyenne plus de 10 % de CO2 de plus que ce que les rapports de conformité initiaux du constructeur automobile affirmaient.

Sources : Associated Press