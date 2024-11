UE vs Trump : achats de GNL pour limiter les droits de douane ?

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

En 2018, M. Trump et le chef de l'exécutif européen de l'époque, Jean-Claude Juncker, ont conclu un accord qui incluait le souhait de l'UE d'importer davantage de GNL américain. Cet accord a permis d'éviter de nouveaux droits de douane sur des produits européens autres que l'acier et l'aluminium.

Outre l'impact direct des droits de douane sur ses produits sur une économie européenne dans la tourmente, l'UE pourrait subir un second coup dur par ricochet, car les producteurs chinois, confrontés à des barrières plus importantes aux États-Unis, pourraient orienter davantage d'exportations vers l'Europe.

La Commission européenne a déjà commencé à modéliser l'impact de ces mesures sur l'ensemble de l'Union européenne et sur les pays susceptibles d'être les plus durement touchés. A savoir : l’Allemagne, grand producteur d'automobiles, et l'Italie, deuxième exportateur de l'UE vers les États-Unis.

Une menace prise au sérieux par les fonctionnaires de l’UE : Bruxelles reconnaît que les menaces de droits de douane de 10 % sur toutes les importations américaines et de 60 % sur celles de la Chine sont crédibles, et qu'il ne s'agit pas d'une simple rhétorique de campagne.

Pour résumer

L'Union européenne envisage d’ores et déjà les différentes options qui pourraient être proposées pour apaiser le nouveau président élu US, Donald Trump, en matière de mise en application de droits de douane.

Lesquels représentent une redoutable arme commerciale. Et économique.

L'UE cherchera à contacter la future administration Trump avant son investiture et réfléchit déjà à de futurs domaines de coopération qui pourraient atténuer, voire supprimer, la menace des droits de douane.