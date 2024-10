Trump veut bloquer l’importation automobile du Mexique

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Trump veut stopper les importations automobiles du Mexique

« Tout ce que je fais, c'est dire : 'Je fixe 200 ou 500, peu importe.' Je vais choisir un chiffre qui les empêchera de vendre une seule voiture », a-t-il déclaré lors d'une interview diffusée dimanche sur Fox News. « Je ne veux pas qu'ils nuisent à nos constructeurs automobiles. »

Trump avait déjà promis, en cas de réélection à la présidence, d'imposer une taxe de 100 % sur les voitures et camions importés pour soutenir l'industrie automobile nationale. Lors d'un rassemblement la semaine dernière, Trump a réitéré cette proposition.

Lors de son mandat et pendant sa campagne de 2016, il avait déjà menacé d'imposer des droits de douane élevés sur les voitures en provenance du Mexique. Selon les experts, l'introduction de tarifs allant jusqu'à 25 % sur les véhicules et les composants mexicains pourrait avoir des répercussions graves sur le secteur et augmenter considérablement le coût des voitures.

BYD veut construire une usine de production de VE au Mexique

En février dernier, BYD avait indiqué travailler sur un projet de construction d'une usine de voitures électriques au Mexique. Après avoir dépassé Tesla dans les ventes de VE au dernier trimestre 2023, le constructeur automobile chinois a des projets encore plus ambitieux, tels que l'établissement sur le marché – convoité - nord-américain, en particulier aux États-Unis.

Plaque tournante vers les États-Unis

Selon le media le Nikkei, citant le PDG de BYD au Mexique, le géant chinois prévoit de construire la nouvelle unité en tant que plaque tournante vers les États-Unis. L’article indiquait également que BYD avait lancé une étude de faisabilité pour l'usine mexicaine et négociait avec les autorités les conditions, y compris l'emplacement de l'usine. « La production à l’étranger est indispensable pour une marque internationale », a déclaré à Nikkei, le directeur général de BYD au Mexique, M. Zou.

Le Mexique, un pays stratégique

Le Mexique est un pays hautement stratégique, devenant un énorme centre de production automobile fortement intégré à l'industrie US. Alors que GM et Ford produisent déjà des véhicules électriques dans ce pays d'Amérique latine, Tesla, BMW et d'autres constructeurs n’ont pas caché leur intention d'intégrer des lignes de production de VE sur le territoire mexicain. Projet mis désormais en pause par Tesla, le constructeur anticipant une éventuelle victoire de Trump, impliquant un changement de stratégie.

Washington préoccupé par le Mexique

Toujours en février dernier, dans un autre article, cette fois-ci du Financial Times, « Washington a fait part de ses préoccupations au sujet du Mexique », précisant que BYD, MG et Chery étaient au sud de la frontière.

Selon plusieurs sources, les responsables américains ont fait part de leurs interrogations sur les investissements chinois lors de réunions avec les responsables mexicains. Lesquels ont reconnu qu'ils devaient être prudents lorsqu'ils envisageaient des investissements chinois en raison du risque d’« incommoder » les États-Unis, leur principal marché.

Notre avis, par leblogauto.com

Au final, l'industrie automobile US pourrait être la grande perdante …. faute de pièces ou compte-tenu de la hausse des prix fournisseurs que cela pourrait engendrer si les taxes s'appliquaient non seulement aux véhicules mais également à leurs composants.

Sans parler des sites mexicains de constructeurs US … tel notamment Ford et General Motors … Le Mexique a exporté environ 3 millions de véhicules vers les États-Unis en 2023, les trois constructeurs automobiles de Détroit représentant environ la moitié de ces exportations.

Les big three US – les trois grands groupes automobiles américains que sont GM, Ford et Fiat Chrysler – motivent leur décision de produire certains de leurs modèles au Mexique en arguant que cela leur permet d’avoir recours à une main d’oeuvre bon marché. Selon eux, la réduction de charges ainsi générée leur permet de demeurer compétitifs au niveau prix face à la concurrence asiatique. Concurrence que Donald Trump affirme vouloir combattre ….

Reste néanmoins à stopper la concurrence chinoise et ses « opérations de contournement » …

Sources : AFP, Automotive News, Reuters