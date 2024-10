Trump dévoile son plan pour relancer l'industrie automobile US

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

L’ancien président a déclaré qu’il souhaitait revoir son propre accord commercial de 2020 avec le Mexique et le Canada, imposer des droits de douane plus agressifs et créer d’importants allègements fiscaux pour les constructeurs automobiles qui construisent des usines et effectuent des recherches et développements au niveau national.

Il s'est également engagé à rendre les intérêts sur les prêts automobiles entièrement déductibles d'impôt, ce qui, selon lui, aiderait à la fois les constructeurs automobiles et les consommateurs confrontés à des prix élevés.

Une industrie automobile en faillite selon Trump

"Votre industrie automobile est en train de faire faillite. Elle est en train de faire faillite", a déclaré Trump aux membres du Detroit Economic Club, mais a déclaré qu'un récent "cauchemar" pour les travailleurs de l'automobile américains pourrait prendre fin s'il était élu en novembre. Environ 1 000 personnes ont assisté jeudi à la réunion du Detroit Economic Club au MotorCity Casino Hotel.

Detroit vivement critiqué

Dans son discours de deux heures, Trump a qualifié Détroit, la plus grande ville du Michigan, d’une cité plus « en développement » que « la plupart des endroits en Chine », la qualifiant à un moment donné de « autrefois grande ville ». Utilisant même l’exemple de Détroit pour caractériser ce qui arriverait au pays si son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, remportait les élections du 5 novembre. « Ce sera comme Détroit. Notre pays tout entier finira par ressembler à Détroit si elle est votre présidente", a déclaré Trump. "Vous allez avoir du désordre entre vos mains."

À la fin de son discours, l'ancien président a décrit Detroit comme étant toujours en difficulté et a déclaré qu'il créerait un "miracle du Michigan" et une "renaissance stupéfiante" de la Motor City.

