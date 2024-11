Toujours la dégringolade pour le VE en France

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Les chiffres des immatriculations donnés par AAA-Data et compilés par l'Avere sont sans appel, sur octobre 2024, il s'est immatriculé près de 20 % de VE de moins qu'il y a un an. C'est d'ailleurs pire pour les PHEV à -26,6 %. Avec 23 133 immatriculations, octobre permet encore à 2024 de reste à flot avec un maigre +2,6% qui pourrait être effacé en novembre et décembre.

Le marché du véhicule automobile électrique à particuliers recule de 18% avec 20 899 immatriculations. Et encore, on peut remercier le leasing social et la Citroën ë-C3 qui immatricule à tour de bras pour bénéficier des très grandes largesses étatiques (pour rappel un leasing social, c'est 13 000 € de subvention par véhicule NDLA). Mais, même dopées par le leasing social, les immatriculations de la petite Citroën ne sont que 1 712 !

Elle est talonné par le Renault Scenic toujours dans sa phase de "lancement". Sur l'année, il cumule pas loin de 6 700 immatriculations ce qui est pas si mal vu qu'il est arrivé en cours d'année. A la troisième position, la Peugeot e-208 recule un peu par rapport à 2023 à 1 239 unités. Tesla Model Y et Renault Megane E-Tech complètent le top 5 mensuel. A noter la disparition du top 10 de la Fiat 500e ! Et l'arrivée tout doucement de la Renault 5 avec 782 immatriculations.

Pour les véhicules utilitaires légers, le recul est encore plus fort avec -30%. Ce marché est très sensible à la conjoncture économique et en ce moment elle n'est pas folle avec des entreprises qui commencent à faire des réserves "au cas où". Le VE en pâtit directement. Depuis le début de 2024, on a tout de même 260 260 VE immatriculés (VP + VUL) ce qui reste assez fort. Mais, avec la baisse prévisible de 1000 € du bonus en 2025, et des Français attentistes et qui préfèrent eux aussi "mettre de côté", il n'est pas certain que le marché va se relancer aussi fortement que ces dernières années.