TotalEnergies : encore plus de pétrole jusqu'en 2030

Voulant avant tout rassurer ses investisseurs alors que les cours de pétrole suivent jusqu’à présent une tendance baissière, TotalEnergies a relevé sa prévision de croissance de la production d'hydrocarbures à environ 3% par an jusqu'en 2030. Indiquant vouloir axer ses efforts sur le gaz liquéfié (GNL), ce gaz par voie maritime étant très recherché par l’Asie et l’Europe depuis la guerre en Ukraine en vue de compenser la très forte baisse drastique des livraisons russes.

Ce chiffre de 3 % s’avère supérieur à la fourchette de 2 à 3% par an jusqu'en 2028 affichée jusqu’à présent. Elle résulte du lancement en 2024 de six projets pétrogaziers (deux au Brésil, Suriname, Angola, Oman, Nigeria) permettant "de rehausser et d'étendre cet objectif à 2030".

Cette croissance sera même "supérieure à 3%" "sur les deux prochaines années 2025 et 2026", selon un communiqué du groupe.

Cette communication intervient au lendemain du lancement au Suriname d'un mégaprojet pétrolier à plus de 10 milliards de dollars, au plus grand dam des associations de défense du climat.

Pouyanné veut continuer à investir dans le pétrole

Pour justifier la stratégie de l’entreprise, le PDG Patrick Pouyanné a argué du déclin naturel des champs pétroliers et de la hausse de la demande mondiale de pétrole. "Nous devons donc continuer à investir dans le pétrole", a-t-il martelé.

"La réalité est que la demande de pétrole augmente, d'un peu moins de 1 million de barils par jour" et "pour l'instant, nous ne voyons pas d'impact réel de la pénétration des technologies bas carbone", a-t-il déclaré.

Reste que tous le experts ne sont pas d’accord sur ces chiffres : alors que l'OPEC (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) prévoit une hausse significative de la demande de pétrole de 17% de 2023 à 2050, l'Agence internationale de l'énergie estime pour sa part qu’un pic de la demande pour toutes les énergies fossiles - pétrole, gaz et charbon - aura lieur "dans les prochaines années" de la décennie en cours, pour s’essouffler par la suite.

Notre avis, par leblogauto.com

TotalEnergies souhaite ainsi se protéger des fortes baisses des cours du brut, alors que le prix du pétrole est passé sous la barre des 70 dollars le mois dernier. Les tensions au Proche-Orient pourraient toutefois changer la donne.

Le géant énergétique continue de produire plus de pétrole à bas coûts et du gaz, tout en développant son secteur d’électricité renouvelable (éolienne et solaire).

Sources : AFP, TotalEnergies