Tesla : la Bourse parie sur l'aide de Trump pour la conduite autonome

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

La valeur boursière de Tesla s’envole

La valeur boursière de Tesla a franchi la barre des mille milliards de dollars lors d'une forte hausse vendredi. Les investisseurs parient de plus en plus sur le fait qu’une fois arrivé à la Maison Blanche le nouveau Président élu Donald Trump traite « favorablement » les différentes entreprises détenues par Elon Musk – tels que X (ex-Twitter), Space-X et Tesla - en échange du soutien de ce dernier lors de sa campagne électorale.

Les actions du constructeur automobile électrique ont augmenté de plus de 6 %, atteignant un plus haut de plus de deux ans à 315,56 $, après avoir gagné 19,3 % jusqu'à la clôture de jeudi. L'entreprise a franchi pour la première fois depuis plus de deux ans la valorisation de mille milliards de dollars.

Règlements en faveur des véhicules autonomes et du système d’aides à la conduite Tesla ?

Donald Trump pourrait militer en faveur d'une réglementation favorable aux véhicules autonomes développés par Tesla, et également obtenir que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis suspende d'éventuelles actions de mise en application concernant la sécurité des systèmes d'assistance à la conduite actuels de Tesla (Autopilot), a ainsi indiqué une source à Reuters.

Pour rappel, Musk a annoncé ces derniers mois vouloir se concentrer sur la technologie des véhicules autonomes, abandonnant ses projets de construire une voiture économique à moins de 30 000 $. Cependant, des obstacles liés au développement et à la réglementation ont retardé la commercialisation de ces technologies.

Sources : Reuters