Tesla : hausse des ventes, mais à quel prix ?

Presque toutes les ventes de Tesla sont constituées des Model 3 et Y plus petits et moins coûteux, la société ne vendant que 22 915 de ses modèles plus chers qui incluent X et S, ainsi que le nouveau Cybertruck.

Tesla a lutté en grande partie de l'année pour vendre sa gamme de modèles vieillissants alors que la croissance des ventes de véhicules électriques aux États-Unis et en Europe s'est ralentie en raison des inquiétudes concernant la gamme et les prix.

Pour résumer

Le financement à faible taux d'intérêt, des accords de leasing alléchants, des réductions de prix et une politique de tarification attractive ont augmenté les livraisons mondiales de Tesla au troisième trimestre, la première augmentation cette année pour le constructeur de véhicules électriques.

