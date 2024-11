Taxi volant : la région Ile-de-France retire sa subvention

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Retrait de la subvention

Alors que le retard pris dans l’obtention des certifications nécessaires n’avait pas permis aux taxis volants d’effectuer leurs premiers vols à Paris l’été dernier, durant les jeux Olympiques, le secteur ne s’avouait pas vaincu. Mais un nouveau bâton vient de heurter ses ailes.

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, vient d’annoncer le retrait de la subvention initialement prévue au groupe ADP - l’exploitant des aéroports parisiens - pour installer une plateforme d’envol et d’atterrissage de ces appareils. Or, cette subvention était destinée à soutenir la construction d’une plate-forme de décollage et d’atterrissage pour taxis aériens près d’Austerlitz, dans l’est parisien. Ce soutien d’un million d’euros devait permettre au groupe associé à l’avionneur allemand Volocopter et Lilium, de réaliser des tests depuis le vertiport construit par ADP.

Les partenaires avaient pour objectif d’effectuer 1 000 vols publics en six mois entre Paris et l’héliport d’Issy-les-Moulineaux.

Le 17 novembre 2023, un texte avait pourtant acté le principe du versement de la subvention, mais « à la suite de retards pris à différents niveaux, retard de livraison des moteurs du véhicule par un fournisseur américain, absence de certification de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), l’expérimentation n’a pas pu avoir lieu dans les conditions envisagées », a expliqué Valérie Pécresse.

Le projet a également été affecté par des problèmes techniques. La certification de l’aéronef Volocopter connu sous le nom de Volocity a été retardée en raison de problèmes de vibration du moteur.

Maintien du soutien à l’innovation et aux eVTOL

Reste un espoir tout de même : la Présidente de la région a tenu à préciser que cette annulation ne remettait pas en cause le soutien à l’innovation et aux eVTOL.

« Les eVTOL constituent un mode de transport à propulsion électrique ou hydrogène qui prépare la transition de la filière aéronautique vers des modes de propulsion plus durables », est-il ainsi mentionné dans le communiqué publié par le Conseil Régional d’IDF.

De son côté, ADP a indiqué que le groupe se tenait « prêt à pouvoir mener une expérimentation en décembre, depuis la barge d’Austerlitz », avec son partenaire Volocopter.

Sources : AFP