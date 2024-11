Suppression des subventions VE aux US : aubaine pour Tesla ?

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Soutien de Tesla

L'équipe de transition du président élu Donald Trump envisage de supprimer le crédit d'impôt à la consommation de 7 500 dollars pour l'achat de véhicules électriques dans le cadre d'une réforme fiscale plus large. L'abrogation de la subvention, qui a été l'une des mesures phares de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président Joe Biden, fait l'objet de discussions lors de réunions de l'équipe de transition de la politique énergétique dirigée par le pétrolier milliardaire Harold Hamm, fondateur de Continental Resources, et le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, selon deux sources.

Mettre fin à ce crédit d'impôt pourrait avoir des conséquences graves pour la transition énergétique américaine vers les véhicules électriques, déjà en difficulté. Pourtant, des représentants de Tesla, le plus grand constructeur de véhicules électriques du pays, ont indiqué à un comité de transition de Trump qu'ils soutenaient la suppression de cette subvention, ont précisé les deux sources, sous couvert d'anonymat.

Une fin potentiellement dévastatrice pour les concurrents de Tesla

En juillet dernier, le PDG de Tesla, Elon Musk, l'un des plus grands soutiens de Trump et l'homme le plus riche du monde, avait déclaré que la suppression de la subvention pourrait légèrement nuire aux ventes de Tesla, mais serait "dévastatrice" pour ses concurrents américains dans le secteur des véhicules électriques, y compris les constructeurs automobiles traditionnels comme General Motors.

Une volonté cachée de Musk d’affaiblir ses concurrents dans le domaine des VE, alors que lui-même veut désormais mettre l’accent sur la conduite autonome ?

En réaction à cette information, les titres de constructeurs tels que Rivian ont chuté de 14 % pour finir à 10,31 $. Lucid, un autre fabricant de véhicules électriques, a plongé de 5 % pour terminer à 2,08 $. Si certes Tesla a lui aussi enregistré une baisse, elle n’est guère préoccupante pour l’entreprise, le cours de l’action ayant largement bénéficié de l’élection de Trump.

Tesla : priorité à la conduite autonome

En mai dernier, Tesla a omis dans l'un de ses rapports annuels un objectif - précédemment déclaré - de vendre 20 millions de véhicules par an. Le constructeur américain de véhicules électriques ajoutant des signes supplémentaires que son patron, Elon Musk, semble désormais donner la priorité à la conduite autonome.

Sources : Reuters