Stellantis : 1 100 emplois supprimés dans l'usine Jeep Gladiator aux US

Ralentissement des ventes et réduction des stocks

Le passage de deux équipes à une seule n'est pas une surprise, les ventes du Gladiator observant un ralentissement cette année et le constructeur automobile cherchant à réduire ses stocks importants de pick-up ainsi que d'autres modèles avant le 31 décembre.

Stellantis a déclaré que la suppression d'emplois pourrait prendre effet dès le 5 janvier et qu'il avait émis un avis WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) nécessaire aux autorités locales et nationales.

« Alors que Stellantis traverse une année de transition, l'accent est mis sur la réorganisation de ses opérations aux États-Unis pour assurer un bon début d'année 2025, ce qui implique de prendre des mesures difficiles mais nécessaires pour réduire les niveaux élevés de stocks en gérant la production de manière à répondre aux ventes », a déclaré la porte-parole de Stellantis, Jodi Tinson, dans un communiqué.

La société a ajouté qu'elle prévoyait de revenir à terme aux niveaux de production antérieurs après avoir retrouvé son « avantage concurrentiel ».

Les dirigeants du syndicat United Auto Workers (UAW) de l'usine Jeep ont indiqué mercredi à leurs membres que 1 139 personnes devraient être touchées par le licenciement concernant la production du Gladiator.

La production du Gladiator déjà affectée à plusieurs reprises

La production du Gladiator a déjà été interrompue ou réduite à plusieurs reprises cette année, y compris ces dernières semaines, impliquant des suspensions d’activité. Le Gladiator est construit dans le même complexe d'assemblage de Toledo que le SUV Jeep Wrangler, dont la production a également ralenti ou arrêté récemment.

Le président de la section locale de l’UAW a lui même déclaré que le pick-up ne se vendait pas.

Les ventes de Gladiator ont chuté de 21 % aux États-Unis par rapport au troisième trimestre 2023, avec 32 670 unités vendues, ce qui a incité Jeep à proposer récemment 10 % de réduction et d'autres avantages. Les ventes du pick-up sont en baisse constante depuis quelques années, ce qui suscite des inquiétudes chez les dirigeants syndicaux locaux.

D'ici à ce que la suppression de poste intervienne début janvier, Stellantis prévoit de faire tourner les équipes, en alternant les journées de travail et les après-midis, en raison de la baisse du nombre de commandes.

Stellantis félicite les salariés pour leur « résilience »

« Je sais que l'usine a connu récemment de nombreuses perturbations qui ont provoqué une certaine incertitude, mais vous avez également fait preuve d'une résilience extraordinaire », a indiqué un courrier automatisé des ressources humaines de Stellantis envoyé aux employés touchés par le licenciement.

« L'usine a l'intention de passer d'un mode de fonctionnement à deux équipes à un mode de fonctionnement à une seule équipe dans l'usine du Sud. Nous prendrons également des mesures supplémentaires pour améliorer notre efficacité dans l'ensemble du complexe » poursuit le message.

Stellantis a déclaré que, conformément à son accord national avec l'UAW, les employés licenciés recevront une année d'allocations chômage supplémentaires en plus de l'assurance chômage de l'État, ce qui représente 74 % de leur salaire. Cela est suivi d'une année d'aide à la transition, avec une couverture médicale prolongée de deux ans.

Production d’un autre véhicule ?

Le président de la section locale, Bruce Baumhower, a récemment déclaré qu'il espérait que Stellantis envisager d'ajouter la production d’un autre véhicule dans l'usine pour compenser la perte de volume du Gladiator, probablement un pick-up plus petit qui pourrait être construit sur la même ligne de production. Il a déclaré que le syndicat avait discuté de cette possibilité il y a des années lors du lancement du Gladiator.

Les dirigeants syndicaux locaux attendent également qu'une version hybride rechargeable du Gladiator commence sa production à la fin de cette année. Mais les responsables de la section locale ont récemment été informés que le lancement du Gladiator 4xe était retardé d'environ neuf mois.

Tinson, le porte-parole de Stellantis, n'a pas confirmé le retard mercredi, mais a déclaré que le plan était d'ajouter le Gladiator hybride à la gamme au cours de l'année civile 2025.