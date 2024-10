Secteur automobile allemand : hausse des salaires proposée par les employeurs

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Deux périodes d’augmentation prévues

L'offre, qui prévoit la première augmentation le 1er juillet 2025 et la seconde un an plus tard, a été faite par les employeurs du nord de l'Allemagne, le premier district de négociation à le faire, les autres districts devant s'aligner sur leur position.

Le plus grand syndicat allemand, IG Metall, a demandé une augmentation de salaire de 7 % pour les quelque quatre millions de travailleurs et a menacé de se mettre en grève parallèlement aux négociations.

Les employeurs représentés dans les négociations comprennent Siemens, Mercedes-Benz et BMW.

Volkswagen exclu des négociations

Volkswagen n'est pas inclus dans les négociations, car il a ses propres négociations collectives internes, dont le deuxième cycle devrait commencer le 30 octobre prochain.

Le premier tour s'est terminé at industriel IG Metall a menacé de faire grève.

Déjà confronté à des coûts élevés et à une concurrence étrangère féroce, Volkswagen envisage de fermer des usines en Allemagne, illustrant les défis auxquels le secteur automobile allemand doit faire face alors que la plus grande économie européenne lutte contre la menace de désindustrialisation.

Sources : Reuters