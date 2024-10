Et si Renault et Stellantis fusionnaient ?

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Cette fois, c'est le journal italien "Il Sole 24 Ore" qui avance une rumeur d'une fusion entre les deux groupes. Selon le journal, une réunion entre Luca de Meo et Carlos Tavares serait prévue pour le 15 octobre en plein Mondial de l'Automobile 2024. Un troisième larron serait même de la partie : Oliver Zipse. Ce n'est autre que le PDG du groupe BMW.

Cette réunion serait pour évoquer une coopération entre les trois groupes pour contrer l'offensive chinoise, mais également diminuer les coûts de développement dans le VE, entre autres. Cela fait bientôt un an que ces rumeurs ont surgi, régulièrement démenties. Et ces dernières ne dérogent pas à la règle. Que ce soit John Elkann ou Carlos Tavares, du côté de Stellantis on réfute toute velléité de rachat ou de fusion avec le groupe Renault.

L'Airbus de la voiture ?

Pour autant, du côté de l'Etat Français, "on" verrait d'un bon oeil la création d'un géant mondial avec un poids des français accrus. Pour autant, faut-il croire en cette fusion ?

Déjà, cela permettrait d'augmenter encore les économies d'échelles niveau volumes d'achat par exemple. Cela pourrait permettre aussi de mutualiser la recherche et développement, les plateformes, etc; Cependant, cela donnerait un groupe avec 18 marques ! Déjà qu'on sent que Stellantis a des doublons, alors avec Renault, Dacia et Alpine. Et c'est sans compter sur les usines et moyens de production en doublon, voire triplon.

Bref, il ne faut jamais dire jamais, mais en l'occurrence ici, on serait tenté de penser que ce serait la grenouille qui se ferait largement plus grosse que le bœuf. Et vous ? Vous y croyez ? En revanche, que les trois groupes s'entendent pour une alliance technique semble tout à fait possible. L'Airbus de la voiture n'est pas obligé de passer par une méga-fusion après tout.