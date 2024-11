Rivian : prêt de 6,6 milliards de Biden pour une usine VE

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

L'administration du président Joe Biden a annoncé mardi que le ministère américain de l'Énergie accorderait un prêt de 6,6 milliards de dollars à Rivian Automotive pour construire une usine en Géorgie. Projet demeuré jusqu’à présent au point mort alors que le constructeur automobile peinait à devenir rentable.

On ne sait pas encore si l’administration pourra finaliser le prêt avant que Donald Trump ne redevienne président dans moins de deux mois, voire même si la nouvelle administration pourrait tenter de récupérer l’argent.

Trump avait déjà promis de mettre fin aux crédits d'impôt fédéraux pour les véhicules électriques, qui peuvent atteindre 7 500 dollars pour les véhicules neufs à zéro émission et 4 000 dollars pour les véhicules d'occasion. Trump a ensuite assoupli sa position lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, est devenu son soutien et son conseiller.

Rivian a fait sensation lorsqu'elle est entrée en bourse et a commencé à produire de gros SUV électriques R1, des camionnettes et des fourgonnettes de livraison dans une ancienne usine Mitsubishi à Normal, dans l'Illinois, en 2021. Des mois plus tard, la société basée en Californie a annoncé qu'elle construirait une deuxième usine, plus grande, de 5 milliards de dollars, à environ 40 miles à l'est d'Atlanta, près de la ville de Social Circle.

De nouveaux modèles pour le marché de masse

Les véhicules R1 sont commercialisés 70 000 $ ou plus. Le plan initial prévoyait de produire les véhicules R2, un SUV plus petit, en Géorgie avec des prix plus bas destinés au marché de masse. La première phase de l'usine Rivian en Géorgie devait produire 200 000 véhicules par an, avec une deuxième phase capable de produire 200 000 autres véhicules par an. À terme, l'usine devait employer 7 500 personnes.

Mais Rivian n'a pas été en mesure d'atteindre ses objectifs de production et de vente et a rapidement épuisé ses liquidités. En mars, l'entreprise a annoncé qu'elle suspendrait la construction de l'usine de Géorgie. L'entreprise a déclaré qu'elle commencerait à assembler son SUV R2 dans l'Illinois. Le PDG RJ Scaringe a déclaré que cette décision permettrait à Rivian de commercialiser le R2 plus rapidement, d'ici 2026, et d'économiser 2,25 milliards de dollars en dépenses d'investissement.

Soutien de Volkswagen

Depuis lors, Volkswagen a annoncé en juin qu'il investirait 5 milliards de dollars dans Rivian dans le cadre d'une coentreprise dans laquelle Rivian partagerait des logiciels et des technologies électriques avec le constructeur automobile allemand. Cet apport d’argent a atténué la crise de trésorerie de Rivian.

L'annonce de mardi donne un nouvel élan aux projets plus ambitieux du constructeur US. La société affirme que ses projets de fabrication du R2 et du plus petit R3 en Géorgie sont de nouveau d’actualité.

Programme de prêts

L'argent proviendrait du programme de prêts pour la fabrication de véhicules à technologie avancée, qui dispose de 17,7 milliards de dollars pour fournir des prêts à faible coût afin de fabriquer des véhicules et des composants à faible consommation de carburant. Le programme s'est principalement concentré sur les prêts aux nouvelles usines de batteries pour véhicules électriques ces dernières années, mais a également contribué à financer la production initiale de la Tesla Model S et de la Nissan Leaf, deux véhicules électriques pionniers aux États-Unis.

Le programme, créé en 2007, exige une « perspective raisonnable de remboursement » du prêt.

La Géorgie veut devenir un centre pour l’industrie des VE

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré que son objectif était de faire de la Géorgie un centre de l'industrie des véhicules électriques. Mais le républicain a eu des relations tendues avec l'administration Biden au sujet de sa politique industrielle, même si certaines études ont montré que la Géorgie a attiré plus d'investissements dans les véhicules électriques que tout autre État.

Kemp affirme depuis longtemps que les fabricants avaient choisi la Géorgie avant l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, la loi phare de Biden sur le climat. Garrison Douglas, porte-parole de Kemp, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le gouverneur souhaitait que Trump donne la priorité à « une approche fondée sur le marché pour la croissance économique ».

« Alors que l'espace de la mobilité électrique était déjà en croissance en Géorgie avant l'intervention du gouvernement fédéral, le gouverneur reste farouchement opposé à la décision de l'administration Biden non seulement de choisir des gagnants et des perdants, mais également d'imposer des mandats contreproductifs qui désavantagent les constructeurs automobiles basés en Géorgie et découragent l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs », a déclaré Douglas.

Le prêt accordé à Rivian pourrait sauver l'un des projets phares de développement économique de l'administration Kemp, même après le départ de Biden. Cela pourrait mettre Rivian et Kemp dans la position de défendre le prêt si Trump tente de l'annuler.

Les gouvernements de l'État et locaux ont offert à Rivian un programme d'incitation d'une valeur estimée à 1,5 milliard de dollars en 2022. Le délai imparti à l'entreprise pour finaliser son investissement et embaucher dans le cadre de cet accord a été prolongé jusqu'en 2030. Mais des opposants au développement du site de Géorgie ont lancé des recours judiciaires.

Les gouvernements de l'État et locaux devaient dépenser plus de 125 millions de dollars pour acheter le site de près de 2 000 acres, défricher les arbres et niveler le terrain. Ces travaux sont terminés. L'État a également achevé la plupart des 50 millions de dollars de travaux routiers qu'il avait promis.

Sources : Associated Press