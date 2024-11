Restructuration de Geely : Zeekr prend le contrôle de Lynk & Co

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Geely veut rationaliser ses acquisitions

Geely qui possède les deux marques Lynk & Co et Zeekr ainsi que 10 autres marques automobiles, a délaissé sa stratégie d'acquisitions agressives pour se concentrer sur la rationalisation de ses opérations et la réduction des coûts.

Le président du groupe, Eric Li, a indiqué en septembre à ses employés que pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts, une intégration poussée des activités était nécessaire. Il a ajouté que toutes les marques du groupe devaient clarifier leur positionnement afin d'éviter les chevauchements.

Geely a précisé qu'il souhaitait que Zeekr et Lynk forment un nouveau groupe de fabrication de véhicules à énergie nouvelle, avec des ventes annuelles combinées de plus d'un million d'unités, contre environ 339 000 véhicules pour les deux marques en 2023.

« Si nous n'intégrons pas (Zeekr et Lynk), nous devrons faire face à des problèmes comme la concurrence interne... et à des investissements redondants dans des domaines tels que la R&D, les ventes, ce qui est stupide », a déclaré Gui Shengyue, directeur général de Geely Automobile Holdings, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes faisant suite à l’annonce. « Si nous ne faisons pas cela, la compétitivité globale de Geely ne s'améliorera définitivement pas. »

Achat de participation de Zeekr auprès de Volvo et Geely

L'accord prévoit que Zeekr achète une participation de 30 % auprès de Volvo Cars et une participation de 20 % auprès de Geely Holding. Zeekr augmentera ensuite sa participation à 51 % grâce à une injection de capital, tandis que Geely Auto, la principale branche cotée du groupe, conservera le reste.

La transaction valorise Lynk à environ 18 milliards de yuans (2,5 milliards de dollars). Elle devrait être finalisée d'ici juin de l'année prochaine, selon une source proche du dossier. Les actions de Volvo Cars ont augmenté de 3,5 % en début de séance, parmi les plus fortes hausses de l'indice pan-européen STOXX 600.

Les actions de Zeekr cotées aux États-Unis ont quant à elles chuté de plus de 7 % dans les échanges avant l'ouverture.

Partage des ressources et des développements

Au sein du groupe, Zeekr devrait diriger l'innovation pour les véhicules électriques et connectés, en partageant cette recherche avec d'autres marques, notamment Lynk et Polestar, si l’on en croit deux sources.

L'équipe produit de Lynk a commencé à rendre compte au PDG de Zeekr, Andy An, la semaine dernière, et des discussions ont eu lieu sur l'utilisation de technologies et composants partagés par les deux constructeurs.

Le partage des ressources permettrait de réduire les coûts de R&D de 10 % à 20 % pour Zeekr et Lynk combinés, de diminuer la facture des matériaux de 5 % à 8 % et d'améliorer l'utilisation des capacités de production, a précisé le PDG de Zeekr lors d'une conférence téléphonique avec les analystes jeudi.

Attrait du réseau de ventes de Lynk

Cela aiderait également les marques Zeekr à se vendre dans les villes de second niveau grâce au réseau de ventes de Lynk dans ces régions.

Les deux derniers modèles électriques de Lynk, les Z10 et Z20, partagent la même architecture que les véhicules de Zeekr, tandis que ses modèles à essence et hybrides utilisent des plateformes différentes développées par Geely et Volvo Cars.

Lancée en 2016, Lynk, qui compte actuellement neuf modèles, a vendu environ 195 600 véhicules au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période de l'année dernière.

En comparaison, Zeekr, une marque née il y a trois ans, a vendu près de 143 000 véhicules de janvier à septembre avec six modèles, soit une augmentation de 81 %.

Les actions de Zeekr ont grimpé de près de 40 % depuis leur introduction à la Bourse de New York en mai, portant sa capitalisation boursière à 7,3 milliards de dollars.

Sources : Reuters