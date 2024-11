Recyclage de batteries : Washington se prémunit de l’arrivée de Trump

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Garantir le soutien de l’État

Le prêt tant attendu, qui est supérieur de 100 millions de dollars à ce qu'il est provisoirement annoncé au début de l'année dernière, maintiendra en vie la société soutenue par Glencore alors qu'elle redouble d’efforts pour étendre le recyclage des batteries tant pour l'électronique quotidienne que pour les véhicules électriques.

Le prêt pour l'usine, qui serait l'une des plus grandes sources US de lithium pour les batteries, confirme également un élément clé de l'agenda climatique de Biden, en garantissant que l'entreprise reçoive un soutien financier du gouvernement, indépendamment des mesures que pourrait prendre le président élu Donald Trump lorsqu'il prendra ses fonctions en janvier prochain. Les inquiétudes selon lesquelles Trump pourrait tenter de ralentir le soutien financier de Washington à la transition énergétique renouvelable ont inquiété les investisseurs depuis sa victoire de mardi. Bien qu'il ne soit pas prévu que Trump puisse stopper cette transition, les responsables de Biden s'efforcent rapidement de finaliser les prêts et d'approuver les projets avant janvier.

Une décision qui a tardé à venir

Li-Cycle avait demandé le prêt pendant près de trois ans, mais les dépassements de coûts et les problèmes techniques l'ont contraint à engager un expert en restructuration d'entreprise l'année dernière, une démarche qui a suscité des interrogations sur sa survie.

L'entreprise s'est retrouvée dans une position d'attente pendant que Washington examinait sa demande de prêt, incapable de faire avancer son plan d'affaires. Son action a chuté de plus de 75 % au cours de l'année passée.

Financement d’un important projet

Le prêt — qui comprend 445 millions de dollars de principal et 30 millions de dollars d'intérêts capitalisés — permettra à l'entreprise basée à Toronto de solliciter désormais des capitaux privés pour financer le reste de son projet de 960 millions de dollars, prévu à Rochester, près de la frontière entre New York et l'Ontario.

La construction pourrait prendre entre 12 et 15 mois une fois le financement complet assuré. « Ce prêt démontre le rôle du ministère de l'Énergie dans le soutien à une chaîne d'approvisionnement nationale solide en batteries pour véhicules électriques et en matériaux essentiels, ce qui est crucial pour renforcer la sécurité nationale et énergétique de l'Amérique », a déclaré Jigar Shah, responsable du Bureau du programme de prêts du ministère de l'Énergie, qui a accordé le financement.

Notre avis, par leblogauto.com

Une décision qui démontre, s’il en était besoin, les inquiétudes du secteur économique lié aux véhicules électriques à l’annonce de la victoire de Donald Trump. Entreprises et politiques en faveur de la transition énergétique redoutent que le nouveau Président élu ne remette en cause les efforts de son prédécesseur.

Sources : Reuters