Pétrole : les revenus de l’Arabie saoudite chutent face à une demande atone

La croissance de la consommation de pétrole a été lente, notamment en Chine, l'un des marchés d'importation les plus importants, tandis que la nouvelle offre en provenance de pays comme les États-Unis — désormais le premier producteur mondial — dépasse la croissance de la demande et pèse sur les prix.

L'économie saoudienne dépend encore largement des revenus pétroliers pour sa croissance, d'autant plus que le pays a lancé un plan ambitieux pour développer ses industries de technologie , du tourisme et de construction.

Selon l'agence nationale des statistiques d’Arabie saoudite, les revenus provenant de la vente de pétrole brut et de produits raffinés ont atteint 17,4 milliards de dollars en août, soit une baisse de 6 % par rapport au mois précédent. C'est le niveau le plus bas de revenus mensuels depuis juin 2021.

Pour résumer

Les revenus de l'Arabie saoudite issus des exportations de pétrole ont chuté à leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans, la croissance lente de la demande pesant sur les prix du brut.

