Marché automobile France : le gadin continue en septembre 2024

Les chiffres AAA Data publiés par la Plateforme Automobile (PFA) indique qu'il y a eu au moins de septembre 2024 exactement 139 004 immatriculations. En données brutes, cela représente donc une baisse de 11,07% par rapport à ce même mois de septembre, en 2023. Pour dire, c'est même en dessous de septembre 2022 (141 142 immatriculations) alors que les usines subissaient des pénuries de composants et des trous de production. Par rapport à 2019, dernière année pré-covid, le marché est près de 20% plus faible !

Ce n'est pas la première fois que l'on tire la sonnette d'alarme, mais cette fois c'est le tocsin qu'il faut sonner. Sur les 9 premiers mois de 2024, le marché se contracte de 1,76% désormais avec un total de 1 265 905 immatriculations. Et les perspectives d'immatriculations pour le dernier trimestre ne sont pas bonnes avec des commandes en berne. En effet, l'indicateur CCFA (Comité des Constructeurs Français d'Automobiles) recule de 11,4% sur les commandes. Preuve supplémentaire d'une situation très préoccupante, le marché de l'utilitaire léger est en repli de plus de 15%. C'est un marché plus "planifié" théoriquement et cela montre un gros problème.

Dans les "bonnes nouvelles" pour Stellantis, on peut noter enfin l'arrivée de la Citroën ë-C3. Ecoulée majoritairement via le leasing social, il fallait absolument les immatriculer avant fin septembre. Certains parlent de "forçage" même si les véhicules ne sont pas forcément complètement prêts. A suivre. Enfin, on arrive à l'époque du Mondial de l'Automobile 2024 et à la palanquée de "Journées portes ouvertes" qui va avec. Est-ce que cela suffira à doper les ventes en fin d'année ?

Du côté de Renault, on note aussi les premières immatriculations de la R5 E-Tech électrique. Le marché électrique est dominé par les voitures du segment B, mais nous y reviendrons dans quelques jours.

Les marques françaises ne sont plus maîtresses en leur domaine

Nos deux champions que sont le groupe Renault et Stellantis reculent plus fortement que le marché. Ils perdent donc des parts de marché. Cela se fait au détriment principal du groupe VW +4,30% ou BMW à +10,93% ou bien encore un "super Toyota" à +19,23%.Toyota confirme d'ailleurs sa tendance depuis le début de 2024 avec une performance d'immatriculations à +23,83 % !

En volume, Stellantis reste leader du marché avec 36 053 immatriculations, porté par Peugeot qui ne recule que de 1,76%. FIAT, Opel ou DS dévissent complètement avec du -44,44% pour la marque italienne par exemple. Depuis le début de l'année, Stellantis fait moins bien que le marché avec -4,82% (contre -1,76 % on le rappelle).

Pour le groupe Renault, la baisse est de 14,27 % en septembre. C'est plus que le marché. Alors que Dacia portait les immatriculations du groupe pendant des mois, désormais c'est Renault avec un portefeuille produits largement renouvelé qui maintient à flot le groupe. - 4,38% pour la marque Renault quand Dacia recule de 31,51 %. Depuis le début de 2024, le groupe Renault recule de 4,07% quand la marque Renault fait -1,55% et Dacia -8,87%. Alpine sur les 9 premiers mois est en croissance, mais sur des volumes sous les 2000 immatriculations.

3e groupe en volume, Volkswagen croît de 4,30 % en septembre, avec du +12,98 % pour la marque VW. Seat, Porsche ou Lamborghini affichent de la croissance mais sur de faibles volumes. Audi et Skoda on inversé leurs positions et leurs immatriculations entre 2023 et 2024. Audi recule de près de 25% sur septembre. Depuis le début de l'année, le groupe VW fait +6,61 %. Le groupe peut remercier Skoda et Seat qui font, respectivement, +16,56 % et +35,46%. Porsche aussi cartonne avec +80,68 % ! Mais à moins de 4 000 unités mises à la route seulement.

Dans les autres faits notables, Volvo est en bonne forme avec +11,25% sur septembre et +33,70 % sur les neufs premiers mois de 2024. Suzuki reste largement positif sur l'année, même si en septembre c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe à -27,08 %. Enfin, les "privés de bonus électrique" que sont Tesla (la TM3) et MG (la MG.4) reculent fortement sur l'année, respectivement, à -21,51 % et -33,14 %.

Un Diesel à 10% de part de marché

Les motorisations au gazole ne représentent que 10% de PdM quand l'électrique frôle les 16%. Pour l'Etat, le basculement vers l'essence est intéressant car il rapport énormément grâce au malus-malus. Cela permet de compenser "un peu" les énormes bonus électriques.

Si on regarde les modèles les plus vendues, la Renault Clio passe la Peugeot 208 bien que cette dernière cumule le thermique et l'électrique. On peut d'ailleurs noter un Model Y très fortement livré et qui talone la Sandero. Le 3008 mk3 commence à prendre son envol, enfin, de même que le Duster 3.

Position Modèle Volume sept 2024 1 RENAULT CLIO V 8549 2 PEUGEOT 208 II 7254 3 DACIA SANDERO 3 4719 4 TESLA MODEL Y 4591 5 RENAULT CAPTUR II 3803 6 CITROEN Ë-C3 3626 7 PEUGEOT 2008 II 3478 8 PEUGEOT 3008 III 3477 9 VOLKSWAGEN POLO VI 3299 10 DACIA DUSTER 3 3104 11 TOYOTA YARIS CRO 2903 12 PEUGEOT 308 III 2796 13 TOYOTA YARIS 2589 14 RENAULT ARKANA 2168 15 RENAULT AUSTRAL 2038 16 OPEL CORSA 1548 17 FORD PUMA 1493 18 DACIA JOGGER 1444 19 CITROEN C3 III 1408 20 VOLKSWAGEN T-ROC 1323 21 B.M.W. X1 1317 22 HYUNDAI TUCSONIII 1219 23 TOYOTA C-HR II 1148 24 TOYOTA AYGO X 1117 25 RENAULT ESPACE VI 1042 26 CITROEN C4 III 1029 27 FORD KUGA 1023 28 SUZUKI SWIFT 994 29 KIA SPORTAGE5 981 30 CITROEN C5 AIRCR. 961 31 VOLKSWAGEN T-CROSS 956 32 SKODA FABIA IV 952 33 NISSAN QASHQAI 3 941 34 FIAT 500 940 35 RENAULT MEGANE-E 929 36 MERCEDES GLA II 924 37 VOLKSWAGEN GOLF VIII 896 38 HYUNDAI KONA II 847 39 TOYOTA COROLLA 837 40 RENAULT TWINGOIII 775 41 B.M.W. IX1 774 42 TESLA MODEL 3 758 43 CITROEN C3 AIRCR. 753 44 SEAT IBIZA V 714 45 OPEL MOKKA 698 46 B.M.W. SERIE 1 672 47 NISSAN JUKE II 608 48 CUPRA FORMENTOR 580 49 PEUGEOT 5008 II 557 50 M.G. MG4 444 51 DACIA DUSTER 2 224

Notre avis, par leblogauto.com

Alors qu'il y a au mois de septembre des immatriculations de modèles très attendus comme la R5 chez Renault ou la ë-C3 chez Citroën, le marché est en panne. Le mal est profond et ne se résoudra pas sans mesure. Mais encore faut-il les vouloir ces mesures. Lesquelles ? Déjà, éviter de malusser des véhicules d'entrée de gamme qui voient déjà leur prix renchéri par les dernières normes européennes. Les voitures sont devenues "tellement chères" que le marché de l'occasion reprend de belles couleurs avec une croissance de plus de 4% en septembre. Forcément quand le neuf patine...

Et on pourrait aussi cesser de fustiger encore et encore la voiture dans les médias et les communications officielles. Ou alors, "on" décide que l'industrie automobile c'est le passé et qu'on peut joyeusement la détruire. Si on prend les marques "françaises" (i.e. Renault, Peugeot, Citroën, DS, Dacia, Alpine, on compte 622 102 immatriculations sur neuf mois pour un total de marché à 1 288 624. Si vous comptez bien cela fait 48%...moins de la moitié.

A noter que la part de location aux particuliers continue d'augmenter. Ce mode de consommation de l'automobile, qui était peu répandu en France, devient la norme. Là encore c'est un signe que le marché va mal. On n'achète pas un véhicule, on le loue, la pilule du prix final passe un peu mieux par mensualités.

Immatriculations VP par marque/groupe septembre 2024

Marque Volume sept 2024 Volume sept 2023 %Var 2024/2023 TOTAL MARCHÉ 139 004 156 303 -11,07 STELLANTIS 36 053 43 710 -17,52 CITROEN 8 868 12 644 -29,86 PEUGEOT 19 363 19 710 -1,76 OPEL 2 963 4 087 -27,50 DS 1 483 2 079 -28,67 FIAT 2 073 3 731 -44,44 ALFA ROMEO 332 405 -18,02 LANCIA 4 0 ABARTH 116 149 -22,15 MASERATI 6 10 -40,00 JEEP 845 895 -5,59 GROUPE RENAULT 33 909 39 555 -14,27 RENAULT 23 951 25 049 -4,38 DACIA 9 828 14 350 -31,51 ALPINE 130 156 -16,67 MOBILIZE 0 0 GROUPE VOLKSWAGEN 22 200 21 285 +4,30 VOLKSWAGEN 10 944 9 687 +12,98 AUDI 3 655 4 873 -24,99 SKODA 4 209 3 845 +9,47 SEAT 1 683 1 116 +50,81 PORSCHE 371 269 +37,92 BENTLEY 1 5 -80,00 LAMBORGHIN 14 11 +27,27 CUPRA 1 323 1 479 -10,55 GROUPE B.M.W 7 569 6 823 +10,93 B.M.W. 5 155 4 912 +4,95 MINI 2 414 1 911 +26,32 ROLLS ROYC 0 0 GROUPE TOYOTA 10 280 8 622 +19,23 TOYOTA 9 640 8 115 +18,79 LEXUS 640 507 +26,23 GROUPE FORD 3 314 4 831 -31,40 FORD 3 314 4 831 -31,40 GROUPE NISSAN 1 695 2 457 -31,01 NISSAN 1 695 2 457 -31,01 GROUPE DAIMLER 4 559 5 067 -10,03 MERCEDES 4 381 4 898 -10,56 SMART 178 169 +5,33 GROUPE HYUNDAI 6 821 8 714 -21,72 KIA 3 397 4 366 -22,19 HYUNDAI 3 424 4 348 -21,25 GROUPE GEELY 1 455 1 434 +1,46 VOLVO 1 424 1 280 +11,25 LYNK CO 6 129 -95,35 LOTUS 24 25 -4,00 POLESTAR 1 0 GROUPE TATA 523 658 -20,52 JAGUAR 41 119 -65,55 LAND ROVER 482 539 -10,58 GROUPE SUZUKI 1 562 2 142 -27,08 SUZUKI 1 562 2 142 -27,08 GROUPE MITSUBISHI 57 203 -71,92 MITSUBISHI 57 203 -71,92 TESLA 5 435 5 557 -2,20 MAZDA 883 1 126 -21,58 M.G. 2 020 3 335 -39,43 HONDA 232 600 -61,33 AUTRES 437 184 +137,50

Immatriculations VP France de janvier à septembre 2024