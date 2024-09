Les véhicules électriques tuent l’emploi selon une étude pro Trump

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

La politique VE de Biden-Harris très néfaste pour l’emploi selon les pro Trump

Les efforts de l'administration Biden-Harris pour promouvoir les véhicules électriques pourraient entraîner la suppression de plus de 37 000 emplois dans le Michigan établit ainsi un nouveau rapport d'un groupe pro-Trump.

Au niveau national, l'analyse a estimé que plus de 122 000 emplois dans le secteur automobile disparaîtraient en raison de ces politiques.

"Le fait de demander aux Américains d'acheter des VE qu'ils ne veulent pas a de graves conséquences pour les travailleurs américains", a conclu le rapport, co-écrit par un conseiller syndical principal du candidat républicain à la présidence Donald Trump lors de son passage à la Maison Blanche de 2017 à 2021.

Le secteur automobile au cœur de la campagne

L'America First Policy Institute - un groupe de réflexion de la région de Washington, fondé par plusieurs anciens responsables de l'administration Trump vient de publier le rapport lundi. Bien que d'autres études aient prédit que la transition des VE pourrait maintenir ou même augmenter l'emploi automobile, la publication du rapport un jour avant le débat de Trump avec la vice-présidente démocrate Kamala Harris indique la place centrale des VE et de l'industrie automobile dans la stratégie du GOP pour gagner le Michigan en novembre.

"La proposition d'interdiction des voitures thermiques par Kamala Harris - vous savez, la même interdiction dont elle refuse maintenant de parler - éliminerait près de 200 000 emplois dans l'automobile", a écrit le parti républicain de l'État dans un communiqué de presse de lundi soir après la sortie du rapport.

Les craintes de pertes d'emplois dans le secteur automobile sont une réelle préoccupation pour les habitants du Michigan, qui dépendent fortement de l'industrie en tant que moteur de l'économie domestique et publique.

L'influent syndicat UAW, bien qu'il soutienne fermement la candidature de Harris à la Maison Blanche, avait précédemment retardé son soutien au président Joe Biden, une position due en partie aux inquiétudes quant à la garantie d'une « transition juste » vers les VE qui ne laisseraient pas les travailleurs de l'automobile derrière eux.

En retour, le porte-parole de la campagne de Harris, Joseph Costello, a déclaré que la direction de l’administration Biden-Harris avait obtenu des investissements inégalés dans la construction automobile du Michigan pour créer des milliers d'emplois, et que les démocrates s'appuieraient sur cette dynamique pour faire en sorte que « l'avenir de l'industrie manufacturière soit réalisé en Amérique par des travailleurs américains. »

Dans le Michigan en particulier, le nombre d'emplois dans la fabrication de véhicules et de pièces détachées a quelque peu diminué depuis l'entrée en fonction de Biden. Il y avait environ 166 000 emplois de ce type en janvier 2021, tombant à environ 162 000 en juillet 2024, selon les données du Bureau fédéral des statistiques du travail.

Les VE source de suppression d’emplois ?

La recherche universitaire récente offre une perspective plus optimiste sur l'impact à long terme de l'emploi d'une transition à l'échelle de l'industrie vers les véhicules électriques. Une étude de l'université Carnegie Mellon publiée en mai, a notamment conclu que les résultats de la transition seront mitigés.

Les véhicules électriques utilisent moins de pièces que les véhicules à moteur à combustion interne, mais cela ne signifie pas nécessairement moins de main-d'œuvre. Il est plus probable, selon le document, que le nombre total d'emplois disponibles reste similaire, voire plus, mais qu'il passera des constructeurs automobiles aux fournisseurs de pièces détachées, à savoir ceux qui fabriquent des composants de groupe motopropulseur électrique.

Le rapport America First estime pour sa part qu'aucun emploi perdu en raison d'un changement de gamme de produits (thermique vers électrique) ne sera retrouvé à d'autres étapes de l'activité automobile et de la chaîne d'approvisionnement. Les auteurs précisent que leur analyse "se concentre uniquement sur les emplois de production automobile; elle n'évalue pas les emplois créés ou perdus dans d'autres secteurs, tels que les concessionnaires automobiles, les installations d'entretien des véhicules ou la fabrication de batteries".

Ils ajoutent que les employés ne peuvent pas facilement passer d'un secteur à l’autre car chacun d’entre eux fait généralement appel à des ensembles de compétences différents. L'analyse suppose également que « les VE nécessitent 30 % de main-d'œuvre - et donc 30 % de travailleurs en moins - pour effectuer leur assemblage que les véhicules conventionnels. Il part également du principe que les emplois dans les installations de fabrication de moteurs thermiques et de pièces détachées ne jouent pas un rôle dans la production de VE et que les 4/5 des postes impliqués dans la production de pièces de transmission et de groupe motopropulseur sont "semblables pour la production de VE".

L'administration actuelle a en fait consacré beaucoup de temps et de ressources aux VE depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en 2021. Elle a utilisé une combinaison d'incitations et de règlements punitifs poussant l'industrie automobile vers l'électrification et encourageant une plus grande production nationale de composants critiques pour les VE.

S’il n’existe aucun interdit sur la vente de voitures et trucks neufs fonctionnant avec un moteur thermique, il existe un large consensus sur le fait qu'un certain niveau d'adoption des VE sera nécessaire pour répondre à des normes environnementales plus élevées pour les véhicules neufs.

L'analyse de l'AFPI publiée lundi part du principe que les VE représentent au moins 67% des voitures neuves au cours des huit prochaines années, ce qui appelle "le niveau requis d'ici 2032 en vertu des nouvelles règles de l'administration Biden-Harris". Ce chiffre fait référence à une ligne communément citée du projet de règle de l'Agence de protection de l'environnement sur les émissions polluantes des véhicules publié en avril 2023.

Selon un scénario modélisé par l'EPA , environ 56 % des ventes de voitures et de trucks légers neufs en 2032 seraient électriques et 16 % supplémentaires seraient des véhicules hybrides.

La règle - finalisée en mars 2024 - n'exige pas de niveau particulier d'adoption des VE, bien qu'elle établisse des normes de pollution ambitieuses qui s'échelonne entre 2027 et 2032.

L'agence estime que les constructeurs automobiles peuvent satisfaire aux normes avec un mix de de véhicules intégrant une plus grande part d'hybrides (full ou partiel).

De nombreux constructeurs automobiles ont déjà commencé à s'orienter vers cette voie, s’adaptant ainsi au problème actuel de l'offre et de la demande sur le marché des VE.

Notre avis, par leblogauto.com

Pour rappel, l'ancien président Donald Trump a profité de son discours de nomination comme candidat républicain à l'élection présidentielle des Etats-Unis pour s'en prendre aux politiques du président Joe Biden en matière de véhicules électriques, s'engageant à agir contre ce type de motorisation dès son premier jour de mandat.

Le secteur automobile sera crucial ….