Les constructeurs allemands perdent des parts sur leurs plus grands marchés

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Les ventes de voitures des marques allemandes sont en baisse de 2,1 % en 2024 par rapport à la même période de l'année précédente, malgré une augmentation globale des ventes dans ces marchés où l’industrie allemande enregistrait historiquement de bons résultats commerciaux. Des concurrents comme BYD en Chine et Tesla aux États-Unis profitent quant à eux de cette perte de parts de marché.

Alors que la Chine s'éloigne des voitures à moteur à combustion, Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW ont du mal à proposer des véhicules électriques qui attirent les clients sur leur marché le plus important et le plus lucratif, mettant en jeu 35 milliards de dollars (38 milliards de dollars) d'investissements.

Les derniers signes avant-coureurs sont apparus la semaine dernière, lorsque les trois constructeurs allemands ont signalé une baisse de leurs ventes des ventes au troisième trimestre en Chine. BMW a enregistré sa baisse de vente la plus forte depuis plus de quatre ans, une chute de 30 %, et les livraisons de Mercedes ont diminué de 13 % en raison de la faible demande de ses voitures les plus chères, y compris les limousines de classe S et Maybach.

Les ventes de Porsche en Chine ont chuté de 19 %, ses pires performances pour un troisième trimestre en une décennie, la demande mondiale pour le Taycan ayant presque diminué de moitié. Volkswagen, la maison mère de Porsche et d'Audi, a signalé une baisse de 15 %.

Des tarifs trop élevés

Le journal allemand souligne toutefois que de nombreux consommateurs ne sont plus disposés à payer les prix élevés associés aux constructeurs allemands, après plusieurs années d'inflation.

Vittoria Ferraris, analyste crédit chez S&P Global, estime pour sa part que la plupart des fabricants automobiles mondiaux rencontreront des difficultés à augmenter leurs marges bénéficiaires dans les années à venir, car ils sont de plus en plus contraints de baisser leurs prix face à une concurrence acharnée.

L’alarme n’est pas encore sonnée … mais …

L’alarme n’est pas encore sonnée alors que, malgré cette tendance, VW, BMW et Mercedes devraient tout de même générer un bénéfice d'exploitation bien supérieur à 14 milliards d'euros chacun en 2024.

Mais, selon certains analystes, bien que cette situation ne soit pas encore une crise, elle pourrait le devenir si ces entreprises ne résolvent pas quatre problèmes majeurs : une part trop élevée de ventes de véhicules thermiques, la nécessité de respecter bientôt des limites européennes plus strictes en matière de CO₂, un avenir incertain pour les constructeurs allemands sur le marché chinois, et une surcapacité de production nationale associée à des coûts de main-d'œuvre élevés.

Dur constat dressé par Handelsblatt : "plus les constructeurs automobiles proposent des moteurs à combustion, plus ils perdent des parts de marché". Les ventes de véhicules électriques en Allemagne ont également diminué de manière significative après la suppression des subventions à l'achat par le gouvernement l'année dernière.

L'Allemagne a récemment tenté de s'opposer sans succès à l'imposition d'un tarif douanier de l'UE sur les véhicules électriques chinois, visant à protéger son industrie automobile de potentielles représailles.