Le marché automobile recule toujours en octobre 2024

L'effet Mondial de l'Auto 2024 se verra peut-être dans quelques mois quand les véhicules vendus seront immatriculés. Pour le moment, selon les chiffres AAA-Data publiés par la Plateforme Française Automobile (PFA), 135 529 immatriculations sont dénombrés en octobre 2024. C'est donc une chute de 11,06% qui s'inscrit dans la lignée des mois précédents. On peut noter que la baisse est sensiblement la même pour les véhicules utilitaires légers (-10%).

Résultat de ces baisses mensuelles, sur les dix premiers mois de 2024, on dénombre 1 401 436 immatriculations. Aussi, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse de 2,75%, et ce, malgré 212 jours ouvrés de Janvier à Octobre 2024 contre 210 jours sur la même période en 2023.

Stellantis et Renault dans le dur, Toyota et VW euphoriques

Dans le détails des groupes automobiles, Stellantis prend une grande claque avec -20,47 %, tiré vers le fond par la FIAT, Opel et Citroën. Peugeot résiste et fait même "moins pire" que le marché avec -8,66 %. Le Groupe Renault est aligné sur le marché avec -11,53%. Renault comme Dacia chutent de 10 et 13%. Seule Alpine se maintient, mais à un niveau d'immatriculation trop bas pour être intéressant pour le groupe.

La vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui pour VW ou Toyota. En effet, si le groupe VW a confirmé de grosses difficultés et envisager des fermetures d'usines en Allemagne, les immatriculations d'octobre sont en hausse de 10,86 %. Du côté de Toyota c'est carrément +19,43 %. BMW peut être ajouté à ceux qui résistent bien puisque les immatriculations ne reculent que de 1,91%. C'est MINI qui pêche avec -42,25 % ! BMW la marque en revanche rebondit à +20% Dans les grosses claques, on peut ajouter Mercedes à -23,82 %, Ford à -25 %, Tesla ou Mitsubishi à -46 %. Suzuki recule de 15 %.

Depuis le début de l'année, Stellantis recule de 6,45 % soit pire que le marché global. Fiat ou Citroën tirent le groupe vers le bas. Mais, Peugeot n'est qu'à peine mieux avec -4,59 %. Du côté du groupe Renault, la baisse est aussi plus importante que celle du marché avec -4,84 %. Pendant les années Covid, Dacia tirait le groupe vers le haut. Désormais c'est l'inverse avec -9,36 %. En cella, la "disparition" du Spring dans les ventes n'aide pas. Chez Renault on devrait peut être s'interroger sur cette baisse des ventes. Dacia vend peut-être avec plus de marge ses véhicules, mais ils se coupent de leur positionnement initial de l'entry/low cost.

La Peugeot 208 reprend un peu le large sur la Clio

Toyota surperforme de beaucoup le marché avec +23,30 % ! Toyota comme Lexus vendent 1/4 de plus qu'en 2023. Impressionnant. Le groupe VW ressort à +7% grâce à la SEAT ou Skoda. La marque VW est atone à +0,79 % quand Audi recule de 2,36 %. Daimler croît de près de 4% quand Ford ou Nissan reculent fortement. On peut noter Volvo (Geely) en forte hausse de près de 30% ou Jaguar qui n'en finit pas de mourir (-57 % à 356 unités sur 10 mois !).

Bravo à Suzuki ou Mitsubishi qui restent très largement en hausse malgré le mois d'octobre. Du côté de Tesla, 2024 marque un recul net de 30 % des immatriculations !

Si on se penche sur les immatriculations par modèle de voiture, la Peugeot 208 reste en tête d'une courte avance sur la Renault Clio avec 75 664 unités contre 74 311. Remarquable pour la Clio qui n'a pas de version électrique à additionner contrairement à la Peugeot. La Dacia Sandero reste sur le podium. La Peugeot a repris un peu d'avance sur la Renault avec 7 496 immatriculations contre 7 155.

Voici le Top50 des immatriculations calculé selon les données AAA-Data. La fin est sans doute fausse car il est composé de modèles qui ne se vendent plus que sur stock. Vous pouvez constater une aberration sur la FIAT 500. En effet, les chiffres d'octobre sont plus faibles (!) que ceux de septembre. A creuser. On peut voir la bonne forme du 3008 nouvelle génération, ainsi que du nouveau Dacia Duster. Après de bons mois, la Renault Megane E-Tech passe sous le millier d'immatriculations.

PEUGEOT 208 II 7496 RENAULT CLIO V 7155 DACIA SANDERO 3 6525 TOYOTA YARIS 3623 PEUGEOT 3008 III 3373 RENAULT CAPTUR II 3300 PEUGEOT 2008 II 3252 DACIA DUSTER 3 3224 TOYOTA YARIS CRO 3115 PEUGEOT 308 III 2778 VOLKSWAGEN POLO VI 2278 RENAULT AUSTRAL 2208 VOLKSWAGEN TIGUANIII 1838 TOYOTA C-HR II 1683 RENAULT SCENIC V 1675 DACIA JOGGER 1594 B.M.W. X1 1511 CITROEN C5 AIRCR. 1470 TOYOTA AYGO X 1378 VOLKSWAGEN T-ROC 1371 HYUNDAI TUCSONIII 1363 FORD PUMA 1328 KIA SPORTAGE5 1304 FORD KUGA 1212 OPEL CORSA 1205 TESLA MODEL Y 1185 TOYOTA COROLLA 1126 SKODA FABIA IV 1082 VOLKSWAGEN GOLF VIII 1052 HYUNDAI KONA II 973 CITROEN C3 III 963 RENAULT MEGANE-E 958 VOLKSWAGEN T-CROSS 952 SUZUKI SWIFT 921 NISSAN QASHQAI 3 919 RENAULT ARKANA 838 RENAULT ESPACE VI 833 CITROEN C4 III 830 CUPRA FORMENTOR 827 MERCEDES GLA II 816 B.M.W. SERIE 1 809 NISSAN JUKE II 733 SEAT IBIZA V 712 B.M.W. IX1 674 PEUGEOT 5008 II 579 TESLA MODEL 3 543 RENAULT TWINGOIII 440 CITROEN C3 AIRCR. 253 DACIA DUSTER 2 123 PEUGEOT 3008 II 40 FIAT 500 -535

Immatriculations de véhicules particuliers neufs octobre 2024

Marque Volume

Octobre 2024 Volume

Octobre 2023 %Var TOTAL MARCHE 135 529 152 383 -11,06 STELLANTIS 34 438 43 301 -20,47 ABARTH 90 145 -37,93 ALFA ROMEO 358 300 +19,33 CITROEN 7 843 12 242 -35,93 DS 1 327 1 593 -16,70 FIAT 2 133 3 419 -37,61 JEEP 987 757 +30,38 LANCIA 6 0 MASERATI 12 18 -33,33 OPEL 2 202 3 500 -37,09 PEUGEOT 19 480 21 327 -8,66 GROUPE RENAULT 33 150 37 470 -11,53 ALPINE 202 205 -1,46 DACIA 11 689 13 533 -13,63 RENAULT 21 259 23 732 -10,42 MOBILIZE 0 0 GROUPE VOLKSWAGEN 22 778 20 547 +10,86 AUDI 3 624 4 051 -10,54 BENTLEY 0 6 -100,00 BUGATTI 0 0 CUPRA 1 870 1 714 +9,10 LAMBORGHIN 11 6 +83,33 PORSCHE 769 723 +6,36 SEAT 1 486 1 312 +13,26 SKODA 4 443 3 584 +23,97 VOLKSWAGEN 10 575 9 151 +15,56 GROUPE B.M.W 6 999 7 135 -1,91 B.M.W. 5 539 4 607 +20,23 MINI 1 460 2 528 -42,25 ROLLS ROYC 0 0 GROUPE TOYOTA 12 851 10 760 +19,43 LEXUS 687 572 +20,10 TOYOTA 12 164 10 188 +19,40 GROUPE FORD 3 234 4 347 -25,60 FORD 3 234 4 347 -25,60 GROUPE NISSAN 1 927 3 316 -41,89 NISSAN 1 927 3 316 -41,89 GROUPE DAIMLER 3 908 5 130 -23,82 MERCEDES 3 712 4 863 -23,67 SMART 196 267 -26,59 GROUPE HYUNDAI 7 235 8 583 -15,71 HYUNDAI 3 700 4 289 -13,73 KIA 3 535 4 294 -17,68 GROUPE GEELY 1 338 1 644 -18,61 VOLVO 1 316 1 323 -0,53 LOTUS 12 42 -71,43 POLESTAR 0 0 LYNK CO 10 279 -96,42 GROUPE TATA 742 603 +23,05 JAGUAR 33 81 -59,26 LAND ROVER 709 522 +35,82 GROUPE SUZUKI 1 691 1 994 -15,20 SUZUKI 1 691 1 994 -15,20 GROUPE MITSUBISHI 132 248 -46,77 MITSUBISHI 132 248 -46,77 TESLA 1 741 3 262 -46,63 AUTRES 3 455 4 188 -17,50

Immatriculations de véhicules particuliers neufs janvier-octobre 2024