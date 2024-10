Le géant du frein Brembo s'offre le géant de la suspension Öhlins !

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Brembo a signé un accord avec Tenneco, un portefeuille de fonds affilié à Apollo Global Management, un géant américain de l'investissement, pour l’acquisition d’une participation de 100 % dans Öhlins Racing, le principal fabricant de suspensions haut de gamme et de haute performance pour les motos et les voitures dans les segments de l’équipement d’origine, du sport mécanique et du marché des pièces de rechange.

Stratégie de diversification

Avec Öhlins, Brembo poursuit une politique d’acquisition dynamique qui a vu l’équipementier prendre en 2020 le contrôle du danois SBS producteur de plaquettes de freins et en 2021 l’entreprise espagnole J. Juan. Alors que le secteur des équipementiers en Europe souffre - surtout à cause de la dégradation du marché automobile - comme en témoignent les récentes faillites de BBS et Recaro ainsi que le plan social qui frappe ZF, Brembo peut jouer sur plusieurs tableaux et élargit son offre. Cette opération constitue la plus importante acquisition de l’histoire de la marque, fondé en 1961 et toujours dirigée par la famille Bombassei.

Fondée en 1976, Öhlins Racing est basée à Upplands Väsby, près de Stockholm, en Suède, et dispose d’une forte empreinte internationale. Öhlins possède un solide héritage dans le domaine des sports mécaniques, en étant présent dans les principaux championnats en tant que fournisseur renommé pour le MotoGP, la Formule 1, le Superbike, le NASCAR, etc. L'entreprise emploie environ 500 personnes sur deux sites de production situés en Suède et en Thaïlande, deux centres de R&D en Suède et en Thaïlande, et quatre succursales de distribution et de test aux États-Unis, en Allemagne, en Thaïlande et en Suède.

Brembo lâche Pirelli

Le prix d’achat est de 405 millions de dollars USD, sur une base sans trésorerie et sans dette. En effet, le financement est en grande partie assuré par la vente de la totalité de la participation de Brembo dans Pirelli (5,58%). Le géant du frein était entré au capital du géant du pneu en 2020, en pleine crise pandémique, mais cela met donc fin aux rumeurs d'une alliance entre les deux grands acteurs italiens de l'industrie de la mobilité. Le spécialiste transalpin a ainsi perçu 282,9 millions d'euros pour la vente de ses actions.

Alors que le secteur automobile traverse des fortes turbulences, Brembo renforce sa présence sur le marché des deux roues. En février de cette année, Brembo a annoncé son entrée en Thaïlande avec un nouveau site de production dédié aux systèmes de freinage pour motos. Brembo contrôle également Marchesini, la marque leader dans la production de roues en alliage léger pour les motos de course et de route. Le secteur des deux-roues représente aujourd’hui environ 13 % du chiffre d’affaires de Brembo.