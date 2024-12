L'OPEP+ reporte sa hausse de production de pétrole

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Report de la hausse au mois d’avril

Une fois de plus, les principaux producteurs de pétrole ont reporté leur plan d'augmentation de la production, une décision qui intervient dans un marché faible, marqué par une demande mondiale lente et une production accrue d'autres pays.

Le cartel pétrolier, connu sous le nom d'OPEP +, avait prévu de commencer à augmenter sa production en janvier, ce qui aurait entraîné une production supplémentaire de plus de deux millions de barils par jour. Mais dans un communiqué de presse publié jeudi par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, huit pays, dont l'Arabie Saoudite et la Russie, ont annoncé qu'ils retarderaient les augmentations progressives prévues jusqu'au moins avril. Ce report est la troisième fois que ces pays repoussent les augmentations prévues, qui avaient été annoncées pour la première fois en juin. La perspective d'une augmentation de la production de pétrole a pesé sur les marchés.

Incertitude face à l’impact du retour de Trump

Selon certains experts, le cartel pourrait ne pas avoir voulu agir alors que l'impact d'une présidence Trump sur le marché pétrolier restait incertain. Le président élu pourrait notamment adopter une ligne plus dure envers l'Iran, réduisant ainsi les ventes de pétrole de la république islamique, ce qui créerait de l'espace pour une augmentation de la production d'autres pays. Le mois de janvier est également une période de faible demande en raison de l'entretien des raffineries, ce qui réduit le besoin en pétrole brut.

Les prix du pétrole sont restés stables jeudi, le Brent, référence internationale, se négociant à 72,44 dollars le baril.

Notre avis, par leblogauto.com

Il sera difficile pour l’Opep + de trouver le moment opportun pour commencer à augmenter la production. La combinaison d'une croissance modérée de la demande mondiale et des augmentations de production attendues de pays comme les États-Unis, le Guyana et le Brésil éclipse l'OPEP et ses alliés. La transition vers les véhicules électriques, même si elle est plus lente que ce que certains avaient anticipé, réduira également progressivement la demande.

Sources : New York Times