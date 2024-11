L'Allemagne veut défendre son automobile face aux sanctions de l’UE

Robert Habeck, le ministre allemand de l'Économie et de la Protection du climat, a déclaré qu'il chercherait à empêcher que les constructeurs automobiles européens ne subissent des sanctions liées au climat de la part de l'Union européenne. Pour rappel, ces sanctions seraient imposées si les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés par l'UE n'étaient pas respectés.





Habeck cherche donc des solutions pour soutenir les fabricants automobiles dans la transition énergétique, tout en respectant les normes environnementales de plus en plus strictes de l'UE.