L’Allemagne exhorte UE et Chine à un accord sur les VE

Le marché chinois est le principal marché des constructeurs automobiles allemands, dont Volkswagen, plus gros employeur industriel d'Allemagne, qui a annoncé début septembre envisager des fermetures d'usines et des licenciements pour réduire ses coûts.

En guise de représailles, la Chine a lancé en représailles une enquête antidumping sur les importations de porc et de produits à base de porc, dont l'Espagne est le plus grand exportateur européen vers la Chine. D’où la position soutenue désormais par Madrid ...

Pour résumer

Alors que le bras de fer entre Chine et Union européenne s’intensifie un peu plus chaque jour, sur fonds de mise en place de droits de douane tentant de freiner l’expansion des véhicules électriques chinois en Europe, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a appelé mardi Bruxelles et Pékin à "trouver une solution négociée". Tentant ainsi de limiter la casse autant que faire se peut et, selon ses propres mots, « d’éviter une guerre commerciale". Laquelle pourrait être grandement néfaste pour l’industrie automobile allemande.