Hausse mondiale des ventes de véhicules électrifiés, grâce à la Chine

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

Les ventes mondiales de véhicules électrifiés en hausse de 30,5 % en septembre

Les ventes mondiales de véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables ont augmenté de 30,5 % en septembre par rapport à l'année précédente, alors que la Chine a dépassé ses records d'août et que l'Europe a repris sa croissance, a rapporté mardi la société d'études de marché Rho Motion.

Selon ses données, les ventes de véhicules électrifiés, qu'ils soient entièrement électriques (BEV) ou hybrides rechargeables (PHEV), ont atteint 1,69 million d'unités dans le monde le mois dernier.

Une hausse des ventes due à un grand bond en avant en Chine

En Chine, les ventes ont bondi de 47,9 % pour atteindre 1,12 million de véhicules, tandis qu'aux États-Unis et au Canada, elles ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 0,15 million d'unités.

Sur le marché chinois, le taux de pénétration des véhicules électriques à batterie (BEV) et des hybrides rechargeables (PHEV) croît plus rapidement que prévu, et les ventes « pourraient établir un record chaque mois jusqu'à la fin de l'année » selon les spécialistes.

En Europe, les ventes de véhicules électrifiés ont augmenté de 4,2 % pour atteindre 0,3 million d'unités, grâce à une hausse de 24 % au Royaume-Uni ainsi qu'à des gains en Italie, en Allemagne et au Danemark.

Les constructeurs automobiles chinois cherchent à accroître leurs ventes dans l'UE malgré des droits de douane pouvant atteindre 45 %, et ce, dans un contexte de demande mondiale en baisse pour les voitures électriques. Lors du salon de l'automobile de Paris qui s’est ouvert lundi, les constructeurs chinois et européens s'affrontent désormais directement.

Les gains sur le marché américain ont été plus lents et progressifs, en raison de l'attente des élections du 5 novembre, ce qui complique les prévisions des tendances futures dans le pays.

Baisse anticipée en Europe

Rho Motion s'attend à ce que les ventes de véhicules électrifiés en Europe atteignent 3,78 millions d'unités en 2025 et 9,78 millions en 2030, ce qui représente des baisses respectives de 24 % et 19 % par rapport aux estimations précédentes.

Début octobre, la France a annoncé des mesures pour réduire son soutien aux acheteurs de véhicules électriques, tandis que l'Allemagne a convenu en septembre d'un allégement fiscal pour les entreprises sur leurs ventes de véhicules électriques, après avoir mis fin l'année dernière à un programme de subventions destiné à accélérer la transition écologique.