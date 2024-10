Hausse du prix du carburant, prime à casse : l’Allemagne cherche à doper les ventes VE

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Daimler propose une hausse des carburants pour inciter à passer aux VE

Parmi les suggestions pour inverser cette tendance, Martin Daum, dirigeant de Daimler, a proposé un supplément de 10 centimes par litre de carburant afin d'inciter à passer aux voitures électriques. Il a déclaré dans une interview avec la chaîne publique SWR : « Si l'on ajoutait 10 centimes par litre d'essence chaque 1er janvier, d'ici quelques années cela resterait dans les fluctuations régulières du prix du carburant et produirait les effets escomptés rapidement ». Pas si sûr, que cela enchante tout le monde … même s’il faut comparer la hausse des prix avec l’évolution de l’inflation.

Daum a ajouté qu'à un certain moment, cette hausse des prix inciterait les consommateurs à ne plus envisager l'achat de véhicules thermiques et à opter directement pour un VE. Il a également affirmé que cette augmentation serait une manière simple de réduire les émissions de CO₂, mais que peu de décideurs politiques oseraient le proposer, car la majorité des citoyens s'y opposerait probablement. Selon lui, une nouvelle prime à l'achat n'est pas non plus une solution, car elle est plus adaptée aux premières phases de développement d'une technologie, ce qui n'est plus le cas des VE.

Programme volontaire de prime à la casse

Par ailleurs, une analyse du Conseil international sur les transports propres (ICCT) a suggéré qu'un programme volontaire de prime à la casse ("Abwrackprämie") pour les anciens véhicules thermiques pourrait encourager les ventes de VE et réduire les émissions.

L'ICCT a ainsi expliqué que verser une subvention aux propriétaires échangeant leur motorisation thermique contre un VE serait une option rentable, maximisant également les bénéfices en matière de santé publique grâce à la réduction de la pollution atmosphérique. L'analyse portait spécifiquement sur un programme ciblant les voitures diesel âgées de 15 à 25 ans, pour lequel les propriétaires recevraient 80 % de la valeur résiduelle de leur véhicule. Jusqu'à 6 000 euros pourraient être attribués.

Ce programme permettrait de réduire à moindre coût la flotte de voitures thermiques en Allemagne, en comparaison avec les carburants de synthèse, dont les coûts de production seraient jusqu'à trois fois plus élevés que ceux d'un programme de prime à la casse d'ici 2030, selon Peter Mock, directeur d'ICCT Europe. Soulignant parallèlement que compter sur les e-carburants (e-fuel) éloignerait l'Allemagne de son objectif de réduction de la pollution atmosphérique et de protection de la santé publique. Des propos loin d’être partagés par les constructeurs automobiles allemands …

En septembre dernier, l'agence de presse allemande dpa a rapporté que les sociaux-démocrates (SPD) du chancelier Olaf Scholz ont proposé une prime à la casse pour les anciennes voitures thermiques lors de l'achat d'un VE. Cependant, cette proposition a été rapidement rejetée par l'un des partenaires de coalition du SPD, les libéraux du FDP, qui ont jugé la mesure trop bureaucratique et favorable à une seule technologie.

L'industrie automobile allemande souffre actuellement de coûts d'investissement élevés et d'une faible demande pour les véhicules électriques. La transition vers la mobilité électrique bouleverse les réseaux industriels traditionnels et les pratiques de production centrées sur les moteurs à combustion. Ces défis sont amplifiés par le retard des constructeurs allemands dans l'augmentation de leurs investissements dans les VE et les technologies de batteries, où ils doivent faire face à une forte concurrence internationale.

