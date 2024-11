General Motors : près de 1 000 licenciements, principalement aux USA

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

GM confirme la réduction d’effectifs

GM a confirmé dans un communiqué avoir procédé à des réductions d'effectifs, mais n'a pas précisé le nombre exact.

"Pour réussir dans ce marché concurrentiel, nous devons optimiser notre rapidité et notre excellence", a déclaré le constructeur automobile de Detroit. "Dans le cadre de cet effort continu, nous avons procédé à une réduction limitée des équipes » a-t-il ajouté.

Selon un document déposé auprès des autorités, les réductions concerneraient notamment 507 employés du centre technologique de GM à Warren, dans le Michigan.

En août dernier, le constructeur avait licencié plus de 1 000 salariés de son département logiciel dans le cadre d'un effort pour rationaliser l'équipe.

En septembre, GM a également supprimé environ 1 700 postes dans une usine de fabrication du Kansas.

L'une des réductions les plus significatives mises en place par GM a eu lieu en 2023, lorsque près de 5 000 employés ont accepté de partir moyennant des indemnités.

GM veut se repositionner en tant que leader des VE

GM cherche à se repositionner en tant que leader des véhicules électriques et des logiciels, deux secteurs coûteux. Le constructeur automobile vise à réduire ses pertes sur les véhicules électriques de 2 à 4 milliards de dollars l'année prochaine.

Une stratégie qui risque d’être mise à mal par la volonté de Trump de mettre fin aux subventions à l’achat de véhicules électriques …

Les efforts de réduction des coûts se sont intensifiés chez les constructeurs automobiles de Detroit et dans l'industrie mondiale, alors que les entreprises s'efforcent de produire des véhicules électriques de manière rentable et de rivaliser avec Tesla et les puissants constructeurs automobiles chinois.

Sources : Reuters