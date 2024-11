La France : le seuil des 150 000 points de recharge publics est franchi 

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Hausse de 35 % en un an

Selon le baromètre réalisé par l'Avere-France et le ministère de la Transition écologique, le nombre de points de recharge (150 052 toutes puissances confondues) a augmenté de 35% en un an et triplé en trois ans.

Des structures auxquelles s'ajoutent 2 millions de bornes installées par des particuliers et des entreprises, selon les estimations d'Enedis.

En 2023, la France avait franchi le cap des 100 000 points de recharge ouverts au public. Le gouvernement a pour objectif d'atteindre les 400 000 en 2030.

Rappelons toutefois que l'objectif de 100 000 bornes de recharge ouvertes au public, fixé par le gouvernement pour 2021, n'était toujours pas atteint fin 2022 ….

La puissance de recharge n’est pas au rendez-vous

En octobre 2024, seulement 10% des bornes ouvertes au public affichaient une puissance de plus de 150 kW, laquelle permet de recharger une voiture à 80% en moins d'une demi-heure. Une fonctionnalité pourtant jugée indispensable pour rassurer les automobilistes sur l’autonomie des véhicules électriques et accompagner la transition énergétique.

Stabilité en terme de disponibilités

La disponibilité des points de charge est demeurée stable : 70% des points de charge étaient disponibles 99% du temps en octobre, tandis que 5% sont restés indisponibles plus de sept jours consécutifs.

Selon l'Avere, un automobiliste souhaitant recharger son véhicule avait ainsi 95% de chances d'accéder immédiatement à au moins un point de recharge disponible sur une station. L'organisme estime la consommation totale de ces points de charge ouverts au public à 45,9 gigawattheures, soit environ 0,01% de la consommation électrique mensuelle du pays, ou un dixième de la production mensuelle d'une centrale nucléaire de 900 mégawatts.

Sources : Avere