Crise Volkswagen : l'Italie se tourne vers Vietnam et Mexique

Vietnam et Mexique pour pallier la faiblesse de la demande allemande

"Nous sommes conscients de la situation à laquelle l'Allemagne est confrontée dans l'industrie automobile", a ainsi déclaré le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani à des journalistes en marge du forum d'affaires TEHA, prévenant d’ores et déjà que les exportations italiennes de pièces automobiles pourraient être affectées.

"C'est pourquoi nous étudions les marchés sur lesquels nous pourrions renforcer la présence de l'Italie", a-t-il déclaré, citant le Mexique et le Vietnam.

L’Allemagne, plus grand marché de l’Italie pour les composants automobiles

Ces propos voient le jour alors que Volkswagen vient d’annoncer qu'il mettrait fin prématurément à un programme de sécurité de l'emploi en place depuis 1994. Envisageant parallèlement des fermetures d'usines sur le territoire allemand.

Or, l'Allemagne constitue le plus grand marché de l'industrie italienne des composants automobiles, avec des exportations d'une valeur de 5,2 milliards d'euros l'année dernière, selon l'ANFIA, le groupe de pression italien du secteur automobile.

Au cours d’une réunion, en juillet 2023, le patron de la marque Volkswagen, Thomas Schaefer, avait exposé l'ampleur et la gravité des problèmes auxquels Volkswagen est confronté alors qu'il cherche à devenir l'un des principaux constructeurs de véhicules électriques tout en continuant à desservir les marchés mondiaux avec l'essence et le diesel traditionnels.

Durant sa présentation Thomas Schäfer n’y était pas allé par 4 chemins. Affirmant « the roof is on fire » (littéralement le toit est en feu), signifiant ainsi qu’il y avait urgence à redresser la barre. Raisons avancées par le dirigeant pour expliquer une telle situation : selon lui, la marque VW n’arrive pas à maîtriser les coûts, dans bien des domaines.

En conséquence, il s’attendait que les prochains mois soient particulièrement rudes pour la marque.

Une recherche de nouveaux débouchés qui montre que les partenaires industriels de Volkswagen s’avèrent particulièrement inquiets de la situation de l’entreprise. Et qu’ils estiment de surcroît que la situation ne devrait pas s’arranger de sitôt ….

