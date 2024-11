CATL : usine de batteries aux US si Trump est OK !

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Les Chinois exclus des US … pour le moment

"À l'origine, lorsque nous voulions investir aux États-Unis, le gouvernement américain a dit non", a déclaré le milliardaire chinois lors d'une interview la semaine dernière. "Pour ma part, je suis vraiment ouvert d’esprit."

Les fabricants chinois de voitures électriques et de batteries ont été exclus du marché américain en raison de diverses mesures protectionnistes soutenues à la fois par les démocrates et les républicains, y compris Trump, qui a lancé une guerre commerciale plus large avec la Chine dès son premier mandat présidentiel en 2017.

Les entreprises chinoises de véhicules électriques (VE) et de batteries, fortement subventionnées par leur gouvernement, ont été ciblées par certaines des barrières commerciales les plus sévères, en raison de préoccupations concernant la concurrence et la sécurité nationale.

Les batteries fabriquées en Chine ne sont pas éligibles aux subventions pour les consommateurs de véhicules électriques instaurées sous l'administration Biden, qui a également décidé de bloquer tout véhicule avec des technologies de voiture connectée chinoises. Les importations de véhicules électriques chinois sont soumises à des tarifs douaniers de 100 %, ce qui revient à un embargo effectif.

Un projet de loi républicain, auquel s’oppose Biden, irait plus loin en limitant les incitations à l'achat de véhicules d'entreprises américaines comme Ford et Tesla alimentés par la technologie de batteries chinoises sous licence.

Les barrières commerciales ont bloqué certaines des plus grandes entreprises mondiales de batteries et de VE, notamment CATL et son plus grand concurrent en matière de batteries, BYD. Les deux entreprises pourraient toutefois contribuer à accélérer la transition des États-Unis vers les véhicules électriques. Contrairement à CATL, BYD fabrique également des voitures électriques et rivalise désormais avec Tesla pour le leadership mondial des ventes de VE.

Trump ouvert à une production de constructeurs chinois aux US

Trump souhaite empêcher les importations de voitures chinoises, mais il a déclaré qu'il restait ouvert à l'idée que les constructeurs automobiles chinois construisent des véhicules aux États-Unis. Lors d'une interview avec Reuters en août dernier, Trump avait déclaré : "Nous allons offrir des incitations, et si la Chine et d'autres pays veulent venir ici et vendre des voitures, ils vont construire des usines ici, et ils vont embaucher nos travailleurs."

CATL ouvert aux investissements aux US

Ces propos ont maintenu l'intérêt de Zeng pour une expansion de CATL aux États-Unis. "J'espère vraiment qu'à l'avenir, ils seront ouverts aux investissements", a-t-il déclaré.

CATL a limité sa présence sur le marché américain à des accords de licence pour la production de batteries. Ford ouvre une usine au Michigan pour fabriquer des batteries au lithium-phosphate à bas coût dans le cadre d'un accord de licence avec CATL pour ses modèles Mustang Mach-E et F-150 Lightning.

Tesla a un accord similaire pour la licence de la technologie de CATL pour la production de batteries au Nevada. Cette opération devrait débuter en 2025, a indiqué une personne informée de la question à Reuters. Le calendrier de lancement n'avait pas été précisé auparavant.

Zeng a précisé que l'accord de licence avec Tesla permettrait à Elon Musk, le patron de Tesla, de concentrer ses investissements sur l'intelligence artificielle (IA) et les véhicules autonomes.

CATL est un fournisseur majeur de Tesla pour l'usine de Shanghai, la plus grande et la plus rentable de l’entreprise US.

Zeng, qui a rencontré Musk lors de sa visite à Pékin en avril et a souvent échangé avec lui, a indiqué qu'il était d'accord avec la vision de Musk sur le potentiel de la technologie des véhicules autonomes alimentée par l'IA.

Pour rappel, en mai 2024, CATL prévoyait un déficit mondial de production dans son secteur, une situation qui, selon lui, ne permettra pas de répondre à la demande attendue en véhicules 100 % électriques.

Fort de ce constat, CATL s’était dit prêt à concéder sous licence sa technologie de nouvelle génération aux constructeurs automobiles et même aux fabricants de batteries concurrents en vue d'accélérer la capacité de l'industrie des véhicules de ce type. Vers un accord avec des constructeurs US, permettant de créer de l’emploi aux États-Unis ?

