Allemagne : plus de la moitié des VE neufs sont des SUV

L’Allemagne fait la part belle aux SUV

Selon l'Office fédéral des transports motorisés ( KBA ), plus de la moitié des véhicules électriques à batterie (BEV) nouvellement immatriculés en Allemagne entre janvier et août étaient des SUV. Avec les véhicules tout-terrain (comptés séparément mais perçus comme des SUV par les consommateurs), les SUV représentaient 55 % des BEV nouvellement immatriculés.

La croissance des SUV et des véhicules tout-terrain électriques est en hausse depuis deux ans : en 2023, ils représentaient 53 % des voitures particulières électriques nouvellement immatriculées, contre 43 % en 2022.

Entre janvier et août 2024, 1,9 million de voitures particulières ont été immatriculées en Allemagne. Avec plus de 242 900 véhicules, les véhicules électriques à batterie représentaient environ 13 % du marché, soit une baisse de 32 % par rapport à la même période en 2023. Les voitures particulières équipées d'un système de propulsion alternatif, y compris les hybrides, représentaient environ 45 % des nouvelles immatriculations.

L'électrification des transports est essentielle pour réduire les émissions du secteur, qui restent élevées depuis des années, les gains obtenus grâce à des moteurs à combustion plus efficaces ayant été absorbés par la tendance à utiliser des véhicules plus lourds , tels que les SUV.

Notre avis, par leblogauto.com

Début 2024, Greenpeace s'alarmait de la présence de gros SUV sur les routes allemandes. Les chiffres du KBA avaient alors montré que les gros SUV à forte consommation de carburant étaient le segment de véhicules à la croissance la plus rapide en Allemagne.

"Les derniers chiffres du KBA sont un signal d'alarme", estimait ainsi Benjamin Stephan, expert en transport de Greenpeace. "Alors que les subventions pour les voitures électriques ont été supprimées du jour au lendemain, le gouvernement allemand ne veut pas toucher aux subventions qui bénéficient particulièrement aux moteurs à combustion lourds et dommageables pour le climat » avait-il ajouté.

Désormais, ce sont les SUV électriques qui ont le vent en poupe. Or, qui dit SUV dit poids, et qui dit poids dit puissance et pneus appropriés ... une équation peu écologique au final ...

Sources : Die Zeit, DPA, KBA, Greenpeace