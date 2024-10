Allemagne : hausse des bornes de recharge publiques… sous-utilisation problématique

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

Hausse des bornes de recharge publiques

Le déploiement des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques en Allemagne a continué de progresser à un rythme soutenu au premier semestre 2024, malgré une utilisation insuffisante des réseaux de recharge existants, a ainsi déclaré l'association professionnelle du secteur de l'énergie BDEW .

Au 1er juillet 2024, le pays comptait 134 226 bornes de recharge publiques d'une capacité combinée de 6,3 gigawatts (GW), selon le « E-Mobility Monitor » du groupe de pression . En six mois, le nombre de bornes de recharge publiques a augmenté de près de 14 %, a déclaré BDEW , ajoutant que l'Allemagne dépassait les objectifs de l'UE en matière de capacité de recharge installée.

Un taux d’occupation problématique

Le groupe estime toutefois que le faible taux d’occupation est « problématique ». En moyenne, en Allemagne, seuls 14,5 % des bornes de recharge étaient occupées simultanément, avec une tendance à la baisse. Le taux d’occupation des bornes de recharge varie selon les régions et se situe entre 3 et 23 %.

« Les entreprises investissent dans l’extension des bornes de recharge en espérant atteindre l’objectif de 15 millions de voitures électriques sur les routes d’ici 2030 », a déclaré Kerstin Andreae, directrice du BDEW , qui a appelé à la mise en place d’un cadre réglementaire adapté. « Les entreprises ont besoin de fiabilité, car ce n’est qu’avec davantage de voitures électriques sur les routes que l’extension des bornes de recharge restera un modèle économique attractif », a-t-elle ajouté.

Indicateur à revoir ?

Le gouvernement allemand souhaite que les routes allemandes comptent 15 millions de voitures particulières électriques d'ici 2030 et 1 million de bornes de recharge à cette date. Le BDEW a déjà déclaré que l'objectif du nombre de bornes de recharge était dépassé car il ne tenait pas compte des temps de recharge plus courts des véhicules modernes et que la capacité de recharge installée était un indicateur plus pertinent.

Les doutes se multiplient quant à la capacité de l'Allemagne à atteindre son objectif de voitures électriques. Le gouvernement évalue actuellement les options possibles pour faire face à la faiblesse persistante des ventes de voitures électriques.

Notre avis, par leblogauto.com

Selon Bloomberg, mi-2023, l'Allemagne comptait environ 85 000 bornes de recharge publiques, et près d'un cinquième d'entre elles étant classées comme points de recharge rapide. Pourtant, la plupart des conducteurs choisissent de recharger à domicile. Ce changement met en évidence le défi auquel de nombreux pays européens sont confrontés lors de la planification d'infrastructures publiques pour encourager le transport électrique, estimait alors Bloomberg. Indiquant qu’il existait à cette date en Allemagne environ dix bornes de recharge privées pour une borne publique.

Les critiques avaient déjà fait valoir que l'objectif d'un million, établi dans l'accord de coalition en 2021, ne tenait pas compte des progrès technologiques, de l'évolution des préférences des consommateurs et du risque d'investir dans des bornes de recharge publiques sous-utilisées.

Parmi les opposants, en janvier 2023, l'Association fédérale des industries de l'énergie et de l'eau (BDEW) avait jugé l'objectif d'un million de bornes de recharge publiques dépassé. Elle avait alors souligné l'importance d'une évaluation réaliste de la demande, compte tenu des avancées technologiques, des modes d'utilisation, et l'adoption croissante de la technologie de charge rapide.