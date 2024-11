5 millions de Toyota produites à Valenciennes

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

L'usine va bientôt fêter ses 24 ans (ouverture en janvier 2001) et en cette fin d'année 2024, elle célèbre un jalon important : cinq millions de véhicules produits. Officiellement, le véhicule est sorti des chaînes à 11 heures ce mardi 26 novembre. Pour l'occasion, le véhicule est un peu spécial. Il n'a rien de techniquement spécifique, il s'agit d'un Yaris Cross hybride comme tous les autres. Sauf qu'il a une carrosserie spéciale avec le drapeau bleu-blanc-rouge bien en évidence ainsi que le 5 millions.

Car dans le Nord on est fier de cette usine et de sa réussite. Ce Yaris Cross ne sera pas livré à un client mais rejoindra la collection du constructeur. Il sera sans doute exposé lors de certains événements ou salons. Cela valait bien un petit raout avec le Ministre, certains pontes de Toyota et de l'usine, ainsi que le Maire de Valenciennes, Laurent Degallaix.

2⃣4⃣ ans après, la #Yaris de @ToyotaFrance franchit les 5⃣ millions de modèles produits dans le valenciennois ! Un #succès mondial 🌍 et une grande fierté pour le territoire célébrée aux côtés du ministre de l'industrie @FerracciMarc, des dirigeants et des salariés 🇫🇷👏 pic.twitter.com/Suw7EpuLQD — Laurent Degallaix (@LauDegallaix) November 26, 2024

1 Toyota Yaris Cross toutes les 28 secondes...

L'année 2024 pour Toyota Valenciennes s'achemine vers un record de production. Il faut dire que Toyota a misé sur une carrosserie qui se vend bien, le petit crossover, et une motorisation qui plait aussi, l'hybride. Ici, pas de véhicule électrique qui subit un coup d'arrêt un peu partout en Europe et dans certaines parties du monde. Selon Eric Moyère, porte-parole de l'usine, dans des propos rapportés par Challenges, il devrait sortir des chaînes 280 000 unités.

Cela fera de l'usine le premier site de production français, une nouvelle fois. L'usine emploie 5 000 personnes et bonne nouvelle, 600 CDD vont être convertis en CDI. Cela montre la santé du site et la grande confiance de Toyota. Des annonces qui contrastes avec la fermetures d'usines annoncées en Europe et aux USA.

L'hybride avant le tout électrique

Oui, mais...l'Europe pour le moment semble vouloir à tout prix ne plus vendre de véhicules thermiques hybrides ou non à partir de 2035. Certes, c'est dans 10 ans, mais pour Onnaing, la transformation se planifie d'ores et déjà. Car oui, l'usine sera prête pour la bascule tout électrique si elle doit avoir lieu.

Avec son hybride à tout va, et des électriques, avec parcimonie, Toyota a semble-t-il le mieux anticipé les changements industriels. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'une partie de la production d'Onnaing (les Yaris) a été déménagée à Kolin en Tchéquie. Un mouvement nécessaire pour garder une marge sur ce véhicule, et réattribuer un autre véhicule à plus forte marge à Valenciennes. Car bien que très belle réussite industrielle, Toyota pourrait faire plus de marge ou baisser ses prix en expatriant sa production en Tchéquie ou ailleurs en Europe.

Merci Toyota pour cette belle aventure industrielle.